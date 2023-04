Vodiči zúria: Ráno si našli na autách letáky, ale pozrite, akú škodu im spravili!

Majiteľovi spoločnosti Dinovi Antoniovi nedokáže prísť na meno zhruba 500 majiteľov motorových vozidiel, ktorí parkovali v meste Maidstone. Reklamné letáky, ktoré vložili jeho zamestnanci za stierače v snahe informovať o zľave na služby, sa totiž vo väčšine prípadov prilepili a nebolo možné ich odstrániť. Dôvodom bol dážď, ktorý v tomto prípade zapôsobil ako lepidlo. Po tom, ako letáky vyschli, zostali prilepené na čelných sklách. Jedným z nespokojných motoristov bol Richard Cooper, ktorý firmu požiadal, aby leták odstránili bezplatne. "Ako väčšina ľudí, aj ja som bol nahnevaný. Zdržalo ma to pri ceste do práce. Snažím sa osloviť všetkých poškodených, aby tam išli a dali si to vyčistiť," uviedol.

S prevzatím zodpovednosti za škodu to však v autoumyvárni nebolo také jednoduché. Najskôr ho vraj dvaja zamestnanci presviedčali, že musí za odstránenie zaplatiť. Nakoniec mu síce čelné sklo vyčistili, ale podľa Richarda nie dostatočne dôkladne. Ďalšia vodička Beth Harringtonová povedala: "Ešte som tam nebola, ale chystám sa a môžu mi umyť auto. Buď je to najlepší marketingový ťah, aký som kedy videla, alebo sú to iba bezduchí idioti."

Majiteľ autoumyvárne na margo incidentu vyjadril ľútosť. "Mrzí nás, čo sa stalo. Len sme sa snažili urobiť reklamu nášmu podniku. Položili sme letáky na autá v noci, ale kvôli zlému počasiu sa premočili a potom, keď vyschli, boli lepkavé. Ak sa opäť namočia, mali by sa odlepiť, ale radi ich odstránime, ak vodiči prídu alebo nám pošlú svoju adresu. Niektorí už prišli, aby sme im leták odstránili alebo len umyli auto, pretože dostanú zľavu päť libier, čo je dobrá ponuka. Rozdali sme asi 500 kusov. Robili sme to už predtým a nikdy sme nemali problém. Toto je po prvý raz."