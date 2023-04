Toto sú najziskovejšie piesne na SPOTIFY: Tipnite si, ktorá vyhrala! Je na zozname aj vaša obľúbená?

Pieseň "Mr Brightside" je v Spojenom kráľovstve najlepšie zarábajúcou skladbou, pričom kapela The Killers podľa portálu NetCredit získala za túto klasiku z roku 2003 viac ako milión dolárov (1 134 000 eur). Škótska popová hviezda Lewis Capaldi sa medzitým ujala vedenia v Írsku s vyše 160 000 dolármi (146 000 eur) za baladu "Someone You Loved", zatiaľ čo americký raper Post Malone zarobil 4,5 milióna dolárov (vyše 4,1 milióna eur) za skladbu "Sunflower in the US". Post Malonov Spider-Man soundtrack získal najviac zárobkov zo všetkých skladieb na Spotify. Skladba "Blinding Lights" od interpreta The Weeknd zas obsadila prvé miesto v rebríčkoch v desiatich štátoch.

"Niet pochýb o tom, že streamovacie služby ako Spotify spôsobili revolúciu v spôsobe, akým počúvame hudbu. Zatiaľ čo kedysi počúvanie hudby znamenalo prehrabať sa v hromade CD alebo zaplatiť a čakať na stiahnutie, Spotify namiesto toho ponúka sto miliónov skladieb stlačením jediného tlačidla," uvádza NetCredit. Najpopulárnejšia streamovacia služba na svete však nemá prístup k týmto skladbám zadarmo; len v roku 2021 vyplatila sedem miliárd dolárov (6,4 miliardy eur) z licenčných poplatkov hudobnému priemyslu.

Veľké mená ako Avicii tiež prekonali rekordy vo Švédsku s príjmom vo výške 653 671 dolárov (596 000 eur), zatiaľ čo James Arthur za svoju skladbu "Singapur" zinkasoval vyše 162 000 dolárov (148 000 eur). Na druhej strane, hit Toma Odella z roku 2013 "Another Love" bol najlepšie zarábajúcou skladbou v Saudskej Arábii s 35 287 dolármi (32 000 eur) a "The Shallow" od Lady Gaga sa umiestnila na čele islandského rebríčka so 16 904 dolármi (15 400 eur). Výsledky však boli odlišné, keď ich výskumníci zaradili do hudobných žánrov, ako je rock, hip-hop, latino a elektronická tanečná hudba (ETH). Zohľadnili najmä mieru platby za streamovaciu službu Spotify. Umelci zarobia okolo 0,005 dolára zakaždým, keď je ich skladba streamovaná na Spotify.

Hip-hopovú kategóriu ovládol Drake či Juice WLRD

V kategórii hip-hopu to bol Drakov hit "One Dance", ktorý sa dostal na vrchol v Spojenom kráľovstve a ďalších trinástich krajinách Južnej a Strednej Ameriky vrátane Čile, Argentíny, Hondurasu a Guatemaly. V USA sa pieseň "Lucid Dreams" od Juice WRLD umiestnila na vrchole hip-hopového rebríčka so 4,3 miliónmi dolárov (takmer štyri milióny eur), "Rockstar" od Post Malone zs dobyl Írsko a Kanadu. Pokiaľ ide o kategóriu ETH, "Roses (Imanbek Remix)" od SAINt JHN bol najlepšie zarábajúcim hitom spomedzi štrnástich štátov, no najviac vygeneroval v Kanade, a to 369 492 dolárov (337 000 eur). "Cold Heart" (PNAU Remix) od Eltona Johna sa tiež umiestnila na vrchole v dvanástich štátoch, najviac zarobila v Mexiku, konkrétne 602 910 dolárov (550 000 eur).

Latino žáner má svojho obľúbenca

Zatiaľ čo výsledky boli v predchádzajúcich kategóriách veľmi rôznorodé, v kategórii latino hudby výskumníci zaznamenali jednotnejšie závery. "Despacito" od Luisa Fonsiho vzalo svet útokom a umiestnilo sa na vrchole rebríčkov v 47 krajinách a jej videoklip bol zároveň druhým najsledovanejším na YouTube. V devätnástich ďalších štátoch bola najlepšie zarábajúcou skladbou "Pepas" od Farruko, zatiaľ čo deväť ďalších národov zjednotila láska k Balvinovmu hitu "LA CANCIÓN" z roku 2019.