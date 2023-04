Záber Ježiša počas poslednej večere vyráža dych: Všimli ste si niečo divné? Takto ste syna Božieho ešte nevideli

Thomsen pomocou umelej inteligencie (AI) predstavil slávne historické a biblické postavy ako Ježiš, Kleopatra, kráľovná Alžbeta I. a Henrich VIII., ako si robia selfie. "Výsledky sú zábavné, každý, s kým som sa podelil o svoju prácu, nemôže uveriť tomu, ako reálne tie obrázky vyzerajú," poznamenal ich autor. Pri svojej práci použil softvér AI Midjourney prostredníctvom aplikácie Discord, ktorá reaguje na výzvy a príkazy nastavené používateľom, píše Metro.

"AI je špičková technológia. Strávil som mesiac vymýšľaním vzorca výziev, jazyka a fotografických prvkov, aby som fotkám dodal tento selfie efekt," pokračuje Thomsen. Umelá inteligencia reaguje na výzvy a príkazy nastavené používateľom a vytvára obrázky odkazovaním na miliardy obrázkov online. Zvyčajne ide o zdĺhavý proces programovania, pretože AI vyžaduje, aby jej používatelia povedali presne, čo má robiť.

Editor verí, že jeho technika by sa dala použiť na vyučovanie histórie na školách. "Táto technológia by mohla byť použitá v školách ako nový spôsob výučby a zapojenia detí do svetovej histórie. Je to ako cestovanie v čase bez stroja času. Môžete požiadať AI, aby bola historicky presná a potom môže odkazovať na čokoľvek a kdekoľvek a v tom je jej krása."

Pri práci s umelou inteligenciou Duncan čerpal zo svojich pracovných skúseností z filmového sveta. "Počas mojej každodennej práce som získal cit pre imidž a mal som to šťastie, že som mohol pracovať s naozaj skvelými ľuďmi. Umožnilo mi to krížovo odkazovať na všetko, na čom som pracoval, a skúmať svoju predstavivosť bez hraníc, a toto je výsledok!"