Čierna mačka na ceste alebo pavúk v dome: Veríte poverám o zvieratách? Budete prekvapení, čo v skutočnosti znamenajú

Svet, v ktorom žijeme, je plný znamení a symbolov. Všímame si dopravné značky, známe tváre alebo aj čierne mačky, ktoré nám niekedy skrížia cestu. Odteraz si už nebudete všímať len tie, ale aj ďalšie zvieratá, ktoré sú mocnejšie, než ste si mysleli.

Mačka

Ľudia majú už desaťročia zakotvené, že stretnúť čiernu mačku znamená, že budú mať smolu alebo nešťastie. Štúdia z roku 2013 ukázala, že pri čiernych mačkách je adopčný proces dlhší ako pri iných, bez ohľadu na vek alebo pohlavie. Samotný pôvod tejto povery vznikol ešte v 13. storočí. Pápež Gregor IX. vtedy hovoril, že čierne mačky sú spojené s čarodejníctvom a sú symbolom satana. Mačky vo všeobecnosti boli uctievané ako symbol ženskosti, zvedavosti a inteligencie. Takže nejde o mačku samotnú, ale o farbu. Čiernu farbu spájame s duchovenstvom, uzemnením či ochranou. Odteraz sa už nemusíte báť, keď ich niekde stretnete alebo vám prekrížia cestu. Ak spojíme význam farby a mačku, je lepšie považovať ich za symbol šťastia, milosti, múdrosti a bezpečia.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

Sova

Niektorí ľudia nevedia, čo si o nich majú myslieť. V rozličných kultúrach majú rôzne symboliky. V indiánskej kultúre ľudia verili, že sova je duch zosnulého predka alebo iného ducha. V japonskej a čínskej kultúre je zas sova spájaná s feng shui. V starovekom Egypte sú považované za strážkyne podsvetia, ktoré pomáhali chrániť duše tých, ktorí neúmyselne zablúdili do tejto krajiny.

Ak niekde stretnete sovu, v nasledujúcich dňoch by ste mali zvýšiť pozornosť. Neľakajte sa, nemusí to symbolizovať nič zlé. Sova sa vás snaží pripraviť na to, čo príde. Ak inklinujete k čarodejníctvu, prišla vás varovať, aby ste boli opatrní s energiami, ktoré vyvolávate. Sú považované za vznešené vtáky a všeobecne by ste vaše stretnutie s nimi mali brať ako niečo pozitívne, čo môže byť symbol ďalšieho úspechu.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

Lienka

Väčšina ľudí má lienky rada a keď ich zbadajú, berú to ako znamenie si niečo želať. Hovorí sa, že ak ju zabijete, prinesie vám to nešťastie. Aký má skutočný význam stretnutie s týmto drobným hmyzom. Radosť a šťastie sú emócie, ktoré naozaj vyvoláva a je aj ich symbolom. Je ako svetlo na konci tunela a symbolizuje, že aj keď je teraz nad vašim životom zamračené, príde niečo, čo ho rozžiari. Obyčajne vtedy, keď to najmenej očakávate. Lienky sú poslami dobrých správ a šťastia.

Galéria fotiek (6) Zdroj: profimedia.sk

Jeleň

Jelene sa vyskytujú v každom kúsku sveta, rozdiel je iba v ich tvaroch a veľkostiach. Sú súčasťou rôznych duchovných tradícií po celé generácie a dodnes sú považované za významný symbol. Či vás tieto tvory zaujímajú alebo ste ich v poslednom čase častejšie stretávali, toto je možno dôvod prečo. Dlhé roky ľudia lovili jelene kvôli potrave a športu, a preto bol jeleň spájaný so všetkým, od hojnosti, cez šťastie až po samotný lov. Okrem lovu je jeleň symbolom viacerých duchovných alebo náboženských tradícií, kde symbolizuje témy ako láska a božstvo. Múdrosť jeleňa súvisí s cestou otvoreného srdca, jemnej sily, bezpodmienečnej lásky a súcitu. Ak ho častejšie stretávate, pozornosť by ste mali venovať práve týmto vlastnostiam. Buďte ako jelene, buďte jemní, láskyplní a súcitní.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

Pavúk

Pavúk je fascinujúce duchovné zviera, ktoré je často nepochopené. Väčšinou sú spájané s temnotou a smrťou. Môžu predstavovať aj nové začiatky a životné cykly. V mnohých kultúrach sú pavúky vnímané ako ochrancovia a symboly šťastia. Ak vás zaujímajú, možno máte s nimi spoločné niektoré vlastnosti. Pavúky sa snažia chrániť alebo pripomenúť nám starého priateľa, na ktorého sme zabudli. V minulosti sa často darovali aj ako symbol nehynúceho priateľstva. Takže ak stretnete niekde pavúka alebo je to váš dlhodobý podnájomník, čoskoro stretnete nejakého kamaráta, od ktorého sa dozviete nové správy. Všeobecne sú pavúky nositeľmi šťastia a dobra. Obzvlášť, ak ho stretnete v noci, vaše šťastie bude ešte väčšie.