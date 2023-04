Vodička sa po havárii nevedela dostať z auta: Zranená bojovala... nakoniec ju zachránila táto funkcia na iPhone

V polovici marca Lilli zastavila na semafore. Jej mama sedela na mieste spolujazdca, kedy do nich zozadu narazilo auto idúce rýchlosťou približne 70 km/h. "Nabehli do zadnej časti môjho auta. To nás potom pritlačilo do auta pred nami, ostali sme stlačené a nemohli sme ani otvoriť dvere auta," povedala pre Yahoo News Australia. Silné trhnutie spôsobilo, že si jej mama udrela hlavu do okna a tiež to, že všetky predmety vo vnútri preleteli dopredu, vrátane vodičkinho iPhonu v držiaku na poháre. To spustilo funkciu detekcie havárie.

"Začalo to signalizovať poplach, s mamou sme boli našťastie pri vedomí. V telefóne sa ozvalo: 'Vyzerá to tak, že ste mali dopravnú nehodu. Ak do dvadsiatich sekúnd neodpoviete, upozorníme pohotovostné služby," ozvalo sa z telefónu. Do toho začala vodička dostávať telefonáty od jej núdzových kontaktov, pretože to bolo odoslané prostredníctvom správy o aktuálnej polohe. "Len nedávno som dostala iPhone 14 a ani som nevedela, že má túto skvelú funkciu," priblížlla Newmanová. Ľudia by si podľa nej mali aktualizovať svoje lekárske ID a núdzové kontakty v prípade život ohrozujúceho scenára, akým je napríklad havária.

Ako funguje detekcia nehody?

Táto funkcia je dostupná na modeloch iPhone 14 a iPhone 14 Pro s najnovšou verziou iOS a Apple Watch Series 8, Apple Watch SE a Apple Watch Ultra. Je k dispozícii aj na niekoľkých telefónoch Google Pixel, ale je potrebné ju povoliť. Keď zariadenie zaznamená vážnu haváriu, zobrazí sa výstraha s možnosťou zavolať pohotovostnú službu alebo výstrahu zrušiť. V opačnom prípade budú do necelej polminúty automaticky privolané pohotovostné služby, ak používateľ neodpovie. Ak sú v smartfóne zadané aj núdzové kontakty, automaticky odošle správu o polohe a upozorní ich, že došlo k autonehode.

Lili, jej mama a aj žena v aute pred nimi boli odvezené na pohotovosť. Ani po troch týždňoch sa nevedela vrátiť do práce. "Pracujem v kancelárii, teraz nedokážem toho urobiť príliš veľa. Zatiaľ som ani nešoférovala. Doktor si myslí, že som si mohla natrhnúť nejaké väzy na krku a ramene. Mohlo to byť miliónkrát horšie, ale stále sa zotavujem." Vodič a spolujazdec, ktorí spôsobili nehodu, lekársku pomoc nepotrebovali.