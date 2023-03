Chystáte sa zaobstarať si psa? Pozrite sa, aké plemená sa hodia k jednotlivým znameniam zverokruhu

BRATISLAVA - Hovorí sa, že pes je najlepší priateľ človeka. Je tu pre vás, odkedy ho prinesiete domov, vypočuje si vás a je pri každej dôležitej udalosti. Nepatrí medzi darčeky, ktoré by mali byť vybrané za päť minút. Pri ich výbere by ste mali zohľadniť viacero vecí a dokonca aj to, v akom znamení ste narodení.

Labrador dokáže svojou láskou potešiť Barana

Ľudia narodení v znamení Baran vynikajú svojou ambicióznosťou a súťaživosťou. Labrador je plemeno psa, ktoré vyniká svojou hravosťou. Dokonalá zhoda! Labrador patrí medzi najpopulárnejšie plemená na celom svete. Má uvoľnený temperament a potrebuje veľa fyzickej aktivity. Ak ste veľmi pracovne vyťažení, zvoľte skôr pokojnejšie plemeno. Miluje vodu, takže sa poteší, ak ho so sebou zoberiete k vode.

Galéria fotiek (13) Zdroj: Gettyimages

Býk ako Boxer

Býk ako jedno z najvernejších znamení zverokruhu potrebuje psa, ktoré mu bude túto schopnosť opätovať. Boxer je láskavé a ochranné plemeno, ktoré sa k Býkovi perfektne hodí; nielenže bude ochraňovať jeho, ale aj celú rodinu. Tento pes vás nikdy nesklame v úlohe rodinného strážcu. Pozor na sliny! Tieto psy neskutočne slintajú. Ak počas Vianoc priberiete dve - tri kilá, boxer nebude zaostávať. Treba dať pozor na dostatočný pohyb, lebo majú sklony k obezite.

Galéria fotiek (13) Zdroj: Getty Images

Blíženci a nemecký ovčiak vyžadujú lojalitu

Nemecký ovčiak je majstrom medzi ostatnými plemenami psov. Je ukážkovým príkladom sebadôvery, inteligencie a lojality, ktorú vyžadujú Blíženci. Pre ľudí, ktorí sú narodení v znamení Blíženci, je charakteristická rozpoltenosť. Tieto dve stránky badáme aj pri nemeckom ovčiakovi – zatiaľ čo jeho láska a náklonnosť nepoznajú hranice, oveľa viac je opatrný pri ľuďoch, ktorých nepozná. Ak ho budete často nechávať samého doma alebo patrite k vorkoholikom (mimochodom, patrí k ním aj on), vedzte, že bude smútiť a bude to dávať patrične najavo - hlasným štekaním. Ak vás susedia nemajú radi, teraz vám budú nenávidieť!

Galéria fotiek (13) Zdroj: Getty Images

Rak si bude úžasne rozumieť s chrtom

To, že Raky očakávajú od svojich partnerov maximálnu oddanosť a odhodlanie, sa každý, kto má v okolí Raka, určite presvedčil. Ale, že to vyžadujú aj od svojich domácich miláčikov, by na prvý pohľad nepovedal nikto. Ideálne psie plemeno pre nich je chrt. Vráti im všetku lásku, ktorú im majiteľ dá... a ešte naviac! Vhodný je najmä pre ľudí, ktorí milujú beh alebo dlhé prechádzky. Chrt je športovcom dušou aj telom. Ak ho urazíte, nečakajte, že sa bude prosiť a plaziť. Má svoju hrdosť a dôstojnosť.

Galéria fotiek (13) Zdroj: Getty Images

Lev medzi psami je určite doga

Ak sa zamyslíte nad tým, aké znamenie je najodvážnejším zo zverokruhu, určite vám ako prvý napadne Lev. Ľudia narodení v tomto znamení si užívajú pozornosť. Majú prirodzene vodcovský talent. Keby ste vedľa seba postavili 10 druhov psov, doga určite vynikne. Ak však dáte dokopy dogu a Leva, je to chodiaca disko guľa, ktorá upúta každého pozornosť. Pri tomto plemene platí "nesúď knihu podľa obalu". Za veľkým telom sa skrýva veľký maznák. Ak patríte k ľuďom. ktorí častejšie sedia na sedačke než sa prechádzajú, ďalšie plus k tomu, aby ste si zaobstarali dogu.

Galéria fotiek (13) Zdroj: Getty Images

Husky a Panny majú niečo spoločné - paniku

Pracovitosť je vlastnosťou, ktoré je charakteristická pre "haskáčov" a ľudí narodených v znamení Panny. Ich uponáhľaný svet sa idylicky spojí so psom, ktorý miluje beh a dlhé prechádzky. Sibírsky husky bol vyšľachtený ako záprahový pes. Nerobí mu problém byť v kolektíve s inými psami, takže ak rozmýšľate o druhom psíkovi, hurá do toho. Sú majstri úteku, takže predtým ako si ho donesiete domov, skontrolujte všetky otvory, kadiaľ mi mohol utiecť. Nebojte sa, aj tak aspoň raz utečie. Poriadne otestuje vašu trpezlivosť.

Galéria fotiek (13) Zdroj: Getty Images

Doberman svojou eleganciou očarí každú Váhu

Rýchly, nebojácny doberman je skvelým spoločníkom pre všetky Váhy. Je úžasným ochranárom a môžete sa spoľahnúť na to, nič mu neujde. Ľudia narodení v tomto znamení majú veľký zmysel pre krásu, pohodu a harmóniu. Takúto harmóniu predstavuje doberman svojou eleganciou, ktorá je prítomná pri každom kroku. Svoj byt musíte prispôsobiť tomuto psíkovi, pretože vzhľadom na jeho krátku srsť by ťažko prežil zimné obdobie vonku.

Galéria fotiek (13) Zdroj: Gettyimages

Škorpión sa bude naháňať za dalmatíncom

Súťaživý Škorpión je výborným parťákom dalmatíncovi, ktorý je aktívny a spoločenský. Ani jeden z nich sa nebude nudiť. Budete mať čo robiť, aby ste sa stíhali tempu vášho maznáčika. Hoci sa k cudzím ľudom bude na začiatku správať rezervovane, ku svojim pánom je vždy lojálny a milujúci. Ak patríte k Škorpiónom puntičkárom, nemusíte sa ničoho obávať. Dalmatín patrí k jednému z mála plemien, ktoré je veľmi čistotné. Jednu vlastnosť majú podobnú ako mačky, a to, že radi si čistia svoj kožuch.

Galéria fotiek (13) Zdroj: Getty Images

Strelec sa vďaka jazvečíkovi nebude nikdy nudiť

Extrovertná osobnosť jazvečíka z neho robí dobrého partnera pre typického Strelca. Možno na prvý pohľad nie je jeho telo stavané na diaľkové športy, ale zahrá sa takmer zo všetkým. S jazvečíkom sa nebudete nikdy nudiť. Budete sa vždy cítiť akoby na hranici medzi dobrodružstvom a ľahkomyseľnosťou. Niekedy si budete musieť poradiť s jeho tvrdohlavosťou, ale maškrta spraví všetko. Ak bývate v byte, susedia vás asi nebudú mať radi. Jazvečík patrí k plemenám, ktoré radi štekajú. Dohliadať by ste mali aj na včasnú socializáciu, pretože ak to podceníte, z malého roztomilého psíka sa môže stať agresívna guľa.

Galéria fotiek (13) Zdroj: Getty Images

Kozorožec a Shiba Inu sú jedno telo

Pred pár rokmi o ňom málokto počul. Keď sa povie Shiba Inu, málo z nás vie, o akého psa ide. Ak spomenieme film Hačikó, ihneď sa nám vybaví psík, ktorý pripomína huskyho, ale farbu má ako líška. Shiba Inu patrí k inteligentným psom, ktorí veľa rozmýšľajú. Tak ako sa snažia byť ľudia v znamení Kozorožca perfektní, ich pes sa o to nemusí snažiť. Toto plemeno a znamenie majú rovnaké vlastnosti: usilovní, praktickí a ambiciózni. Vaši parťáci tohto plemena sú jedineční a aj ak ste vlastnili už predtým psa, nebude to rovnaké. Maškrty na toto plemeno nepatria. Chcú, aby ste im boli rovnocenným partnerom.

Galéria fotiek (13) Zdroj: Getty Images

Vodnár a pudlík sú protiklady, ktoré sa priťahujú

Nenechajte sa pomýliť vzhľadom plyšového macíka. Toto plemeno je veľmi múdre a vie klamať vonkajškom. Vodnár a Pudlík si budú navzájom kontrasty, ktoré sa budú ťahať. Pes vytiahne ustráchaného Vodnára z ulity. Tichí ľudia narodení v tomto znamení zas budú tíšiť extrovertnú povahu psa. Ak sa bojíte chlpov, ktorých veru nie je málo, máme pre vás dobrú správu. Pudel nepĺzne! Je to veľký šašo, miluje ľudí a rád sa predvádza. Nemajú radi záhradu a dlhší pobyt vonku. Odporúčame toto plemeno ľuďom, ktorí radi chovajú psov v pohodlí domova.

Galéria fotiek (13) Zdroj: Getty Images

Ryby a čivava - malé osobnosti s obrovskou vnútornou silou

Ryby sú typickou bútľavou vŕbou a stávajú sa z nich melancholické osobnosti. Radosť do života im prinesie tento malý psík, ktorý sa svojou osobnosť rovná doge. Práve tým, že sú občas pesimistickí až depresívni, vyrovnajú sa čivave. Sú maličké utiahnuté osobnosti, ktoré majú v sebe obrovskú silu. Ak máte radi oddych pri seriáli, tento psík bude ten pravý. Hodí sa do bytu alebo do domu, určite nie na záhradu, kde by bola stratená. Dávajte si pozor na ich panovačnosť! Ak si nááhodou sadnete na ich miesto, rýchlo vám to dajú najavo.

Galéria fotiek (13) Zdroj: Getty Images

Na záver by sme chceli pripomenúť, že psík nepatrí medzi rýchlo vymyslené darčeky a jeho kúpu by ste mali dôkladne zvážiť. Ak to vaše zamestnanie alebo škola neumožňuje, radšej si ho zadovážte neskôr. Pes je živá bytosť, ktorá potrebuje váš čas, lásku a starostlivosť.