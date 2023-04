Osem PRVOAPRÍLOVÝCH žartov, ktoré dopadli úplne zle: Vážne si niekto vystrelil z tohto?!

Jedna vec je, keď prvoaprílový žart nevyjde doma alebo v kancelárii. Horšie je, keď sa do toho zapletú veľké značky, inštitúcie alebo médiá. Tam už nepodarené vtipy majú oveľa väčší dosah, napríklad v podobe evakuácie obyvateľov z mesta či straty dôvery verejnosti, píše Business Insider.

Nevydarený koniec sveta

V roku 1940 vydalo vedecké múzeum Franklinovho inštitútu vo Philadelphii desivú tlačovú správu, kde sa písalo: "Vaše najhoršie obavy z konca sveta potvrdzujú astronómovia z Franklinovho inštitútu vo Philadelphii. Vedci predpovedajú, že nastane zajtra o 15:00. Toto nie je prvoaprílový žart." Po zverejnení správy sa vo Philadelphii rozšíril masový teror, núdzové linky boli zaplavené otázkami ľudí. Ukázalo sa, že išlo o nevydarenú propagáciu nadchádzajúcej šou v múzeu o kozmických apokalypsách. Hovorca múzea bol vyhodený.

Škola, v ktorej sa nestrieľalo

V roku 2014 Angela Timmonsová napísala svojej dcére sms správu o tom, že počuje výstrely z vysokej školy, na ktorej pracovala. Dievčina sa následne nemohla spojiť so svojou mamou, a tak zavolala 911. Polícia sa v priebehu niekoľkých minút objavila na Virginia Colleges v okrese Spartanburg, ale po streľbe nebolo ani stopy. Timmonsová bola zatknutá na základe obvinení vrátane priťažujúceho porušovania mieru a rušenia školy.

Galéria fotiek (5) Zdroj: thinkstock.com

Ani giganti sa nemusia trafiť

Spoločnosť Google v roku 2016 v rámci prvoaprílového žartu vymyslel do Gmailu novú funkciu s názvom Mic Drop. Používateľom funkcia umožnila vložiť animovanú GIF postavičku z animovaného filmu Despicable Me a umiestniť mikrofón na koniec akéhokoľvek e-mailu. Po použití tejto funkcie by sa reťazec e-mailov deaktivoval, ako keby ste spustili mikrofón a ukončili konverzáciu. Pre niekoho to možno bolo vtipné, ale mnohých používateľov to zmiatlo, pretože funkcia Mic Drop bola hneď vedľa tlačidla na odoslanie a ľudia si ich často mýlili. Niektorí uviedli, že funkciu použili v e-mailoch odoslaných budúcim zamestnávateľom a bol aj prípad, kedy člen rodiny oznamoval príbuzným osobnú tragédiu. Google neskôr priznal, že urobil chybu.

WHAT A HARMLESS APRIL FOOL'S JOKE, WHAT COULD GO WRONG pic.twitter.com/Maw8a6VUSA — Andy Baio (@waxpancake) April 1, 2016

Policajné oddelenie v problémoch

Policajné oddelenie v Manchesteri v roku 2015 zverejnilo na Twitteri príspevok: "Poznáte niekoho vo väzení? Môžete ho predčasne prepustiť, ak zaň budete hlasovať tu. Väzeň s najväčším počtom hlasov vyhráva aj dovolenku." Aj keď ľudia vedeli, že ide o vtip, mnohí boli pohoršení, pretože niektorí z uvedených väzňov na fotkách boli odsúdení za násilné trestné činy.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Mimozemská invázia, ktorá zastavila celé mesto

V roku 2010 arabské noviny Al Ghad informovali, že pri jordánskom meste Jafr pristála mimozemská kozmická loď a čitatelia tomu uverili. Deti nešli do školy a zostali doma a starosta údajne takmer evakuoval všetkých obyvateľov. Šéfredaktor novín Moussa Barhoumeh sa neskôr ospravedlnil so slovami: "Chceli sme ľudí pobaviť, nie vystrašiť."

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Narafičená samovražda

V roku 2004 si Randy Wood z New Yorku chcel drsne vystreliť zo svojej exmanželky tým, že na jej trávniku zinscenoval samovraždu. Vydesená žena zavolala záchranárov, hasičov i policajtov, ktorí krátko nato dorazili na miesto, kde napokon zistili, že Wood je živý. Bol zatknutý na základe obvinení z nepravdivého nahlásenia incidentu.

Obchod, ktorý nevykradli

V roku 2004 sa Sitra Walkerová, zamestnankyňa obchodu s oblečením v Columbuse v štáte Ohio, rozhodla vystreliť zo svojho šéfa tým, že mu zavolala, že práve niekto vykráda obchod so zbraňou. Skôr, ako mu ale stihla povedať, že ide o vtip, muž zavolal políciu, ktorá sa okamžite objavila v obchode. Zamestnankyňu zatkli na základe obvinení z vyvolávania paniky. Bola prepustená z práce.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Yoda namiesto auta

V roku 2001 vyhrala servírka zo siete Hooters Jodee Berryová súťaž, v ktorej mala predať čo najviac piva. Výhrou mala byť nová Toyota. Keď si Berryová išla po auto, dostala figúrku Yoda zo ságy Star Wars. Bola taká nahnevaná, že si najala právnika a zažalovala vlastníkov reštaurácie pre obvinenia z porušenia zmluvy a podvodného skresľovania. Obe strany sa neskôr dohodli na nezverejnenej sume.