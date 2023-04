Máte aféru s kolegom na pracovisku? Pozor, TOTO vás prezradí, stačia len dve sekundy!

Vedci zistili, že vzťah medzi dvomi ľuďmi možno odhaliť len prostredníctvom ich smiechu. Kamarátsky smiech má tendenciu byť hlasnejší a príjemnejší na počúvanie než ten medzi novými pármi, odhalil výskum expertov z University of Baltimore v USA. Romantický smiech je podľa nich skôr žensky znejúci, viac detský a submisívnejší. Podľa vedúcej autorky štúdie Sally Farleyovej to možno vysvetliť teóriou "zraniteľnej lásky", keď si v ranom štádiu vzťahu ľudia nie sú istí, či im to vydrží. Smiech s priateľmi, nezaťažený emocionálnou nestálosťou a túžbou spojenou s romantickou láskou, znie údajne uvoľnenejšie a menej submisívne ako medzi novými milencami.

V rámci štúdie, ktorej výsledky boli zverejnené v časopise Journal of Nonverbal Behaviour, tím profesorky Farleyovej požiadal ľudí, aby si vypočuli zvukové klipy mužov a žien, ktorí počas nahrávania volali kamarátovi a romantickému partnerovi. Všetci volajúci mali romantický vzťah kratší ako jeden rok, vďaka čomu sa expertom podarilo zachytiť romantickú lásku v ranom štádiu.

V prvom experimente zistili, že poslucháči boli schopní úspešne rozlíšiť, teda s presnosťou nad mieru náhody, smiech medzi priateľmi a medzi romantickými partnermi. V druhom experimente sa zamerali na to, ako ľudia dokázali rozlíšiť rozdiel. Posledný experiment replikoval zistenia prvých dvoch výskumov s účastníkmi z rôznych krajín, konkrétne z Indie, Mexika, Poľska, Portugalska a Spojených štátov.

"Dôležité je, že tieto tri štúdie ukázali, že jednotlivci sú schopní rozlíšiť medzi dvoma úzko súvisiacimi typmi vzťahov na základe jednej alebo dvoch sekúnd smiechu. Ľudia neznejú tak príjemne, keď sa smejú so svojím romantickým partnerom, ako keď sa smejú so svojím kamarátom," uviedla Farleyová. Spolu s kolegami sa zaoberala moduláciou reči, dokonca aj s ohľadom na to, ako znie náš smiech v ranom štádiu romantického vzťahu, čo znamená, že stále modulujeme svoj hlas a to sa vzťahuje aj na smiech. "Tento výskum je dôležitý, pretože podčiarkuje, že smiech je jemnejší, variabilnejší, komplexnejší a spoločensky dôležitejší, než si väčšina ľudí myslí," dodala.