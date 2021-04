V tomto veku sa najčastejšie vyskytuje nevera: Tomu neuveríte! A štyri SIGNÁLY, že vás partner podvádza

Nedávny prieskum analytickej spoločnosti Gallup zistil, že 92 percent Američanov považuje neveru za morálne nesprávnu. Aj napriek tomu 16 percent zadaných respondentov uviedlo, že od sobáša mali najmenej jednu aféru, pričom častejšie sa k tomu priznali ľudia vo veku nad 55 rokov. Každý rok od roku 1991 na základe Všeobecného sociálneho prieskumu (GSS) existujú nové štatistiky v oblasti podvádzania a nevery. Po preskúmaní a analýze týchto údajov zistil Inštitút pre rodinné štúdie, že od roku 2000 ľudia vo veku nad 55 rokov častejšie podvádzali svojich partnerov, zatiaľ čo miera podvádzania medzi mladšími Američanmi klesala. Vôbec najvyššia miera nevery sa objavuje u ľudí vo veku 60 až 79 rokov.

Zdroj: Getty Images

V skutočnosti sa ale zdá, že mileniáli po vernom vzťahu príliš netúžia. Ako upozornil The Atlantic, monogamia a manželstvo sa už nepovažujú za východiskovú cestu pre mladšie generácie. Vďaka väčšej akceptácii otvorených vzťahov, polyamórie a voľnejšieho spolužitia je možné, že tí, ktorí sa rozhodnú pre monogamné manželstvo, tak učinili úmyselnejšie a selektívnejšie. V každom prípade nie je na škodu dávať pozor na štyri varovné signály, ktoré môžu prezradiť partnerovu neveru:

1 Pamätá si váš rozvrh

Aj keď je bežné, že páry synchronizujú svoje časové rozvrhy, klinický psychológ John Mayer nedávno uviedol, že partner, ktorý s touto synchronizáciou začne zo dňa na deň, môže mať niečo za lubom. Ak sa zdá, že vaša polovička je náhle zaneprázdnená, je pravdepodobné, že sa v čase vašej neprítomnosti venuje inej osobe.

Zdroj: pixabay.com

2 Jeho/jej priatelia sa začnú správať inak

Pokiaľ ide o podvádzanie, existuje veľká šanca, že priatelia vášho partnera môžu vedieť, čo sa deje, skôr ako vy. Takže ak si všimnete, že jeho/jej kamaráti sú k vám nepríjemnejší alebo sa vám začnú vzďaľovať, môže to byť zlé znamenie.

3 Cvičí viac než kedykoľvek predtým

Možno vás poteší, že sa váš partner chce dostať do formy, ale opäť to môže signalizovať to, že vám zahýba. Existuje totiž prekvapivé prepojenie medzi cvičením a neverou. Prieskum medzi 1100 členmi stránky Ashley Madison ukázal, že takmer 75 percent respondentov podvádzalo v nádeji, že si zachová záujem zo strany mimomanželského partnera. Odborníci zistili aj to, že návšteva posilňovne bola piatou najčastejšou výhovorkou, ktorú podvodníci používali pri stretnutí so svojím mimomanželským partnerom.

Zdroj: Getty Images

4 Stráži si svoju elektroniku

Ak si partner zo dňa na deň začne strážiť mobil či počítač ako oko v hlave, môže to znamenať, že niečo skrýva. Neverníci taktiež zvyknú mať tendenciu používať svoje elektronické zariadenia častejšie ako predtým. Ak telefón a prenosný počítač vášho partnera nikdy predtým neboli zaheslované, a teraz sú, nie je to dobré znamenie.