Lekári varujú: Toto sa môže stať, ak si neumyjete ruky po tom, ako pohladkáte psa

NEW YORK - Naši štvornohí spoločníci nás môžu vystaviť viacerým zdravotným rizikám, tvrdia odborníci. Patria medzi ne rôzne parazitické, bakteriálne či kožné infekcie. Dá sa tomu predísť veľmi jednoduchým úkonom - umytím rúk.

Hladkanie psa má upokojujúce účinky na majiteľa a môže tiež posilniť jeho zdravie. Je tu však jedna vec, na ktorú upozorňujú experti. Je dôležité, aby si človek hneď po tom umyl ruky, lebo ak tak neurobí, môže ohroziť svoje zdravie. Štúdia Kansas State University z roku 2009 zistila, že psy si s väčšou pravdepodobnosťou vymieňajú mikróby so svojimi majiteľmi hladkaním, než keď by spali vedľa nich v posteli. "V dokonalom svete by ste si umyli ruky po každom dotyku domáceho maznáčika," uvádza Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC). Tento zvyk je obzvlášť dôležitý pre demografické skupiny náchylné na vážne ochorenia, ako sú malé deti, starší dospelí a ľudia s oslabeným imunitným systémom.

Parazitická infekcia

Umývanie rúk po hladkaní psa je dôležitým krokom v prevencii šírenia parazitov vrátane pásomníc alebo hlíst. "Hoci je srsť psov mäkká a príjemná na dotyk, môže obsahovať baktérie, ktoré môžu potenciálne ovplyvniť ľudí," hovorí veterinár Dwight Alleyne. Psy sa milujú vonku váľať v zemi, a práve takto sa parazity v pôde alebo tráve môžu ľahko preniesť na ich srsť. Keď pohladkáte psa, tieto parazity sa potom môžu preniesť z ich srsti na vaše ruky a odtiaľ sa šíriť ďalej. Ide najmä o blchy, kliešte a roztoče. Tie môžu spôsobiť kožné infekcie, vyrážky a dokonca aj vážne ochorenia, ako je lymská borelióza.

Bakteriálna infekcia

Je bežné, že psy sú nositeľmi bakteriálnych infekcií, niektoré z nich sú prenosné na ľudí. Psy môžu prenášať rôzne baktérie vo svojej srsti, papule a črevách ako Salmonella , E.coli a Campylobacter. Tie môžu spôsobiť gastrointestinálne ochorenia, hnačku, vracanie či horúčku. Hladkanie však nie je jediný spôsob, ako sa môžete nakaziť bakteriálnou infekciou od vášho psa; kontakt s jeho potravou alebo výkalmi tiež môžu ublížiť. Preto by ste si vždy mali dôkladne umyť ruky po manipulácii s krmivom alebo miskou vášho psa, chytaní jeho hračiek a po upratovaní jeho exkrementov.

Plesňová infekcia kože

Ak má pes plesňovú infekciu kože, ako napríklad lišaj, môže to na vás preniesť počas toho, ako ho hladkáte. V mnohých prípadoch nie sú tieto typy infekcií u psov jasne viditeľné. Podľa Americkej akadémie dermatológie môže dôkladné umývanie rúk teplou mydlovou vodou pomôcť zabrániť šíreniu takýchto chorôb.

Ostatné domáce zvieratá

"Umývanie rúk po hladkaní psa je dôležité aj pre zdravie iných zvierat. Ak ste v kontakte s viacerými domácimi zvieratami alebo navštevujete domáce zvieratá priateľov a rodinných príslušníkov, je dôležité, aby ste si medzi interakciami umývali ruky, aby ste zabránili šíreniu baktérií na iné zvieratá," vysvetľuje veterinárka Ellen Russellová pre Best Life. To môže pomôcť udržať ostatné domáce zvieratá v tejto oblasti zdravé a zároveň ochrániť vášho domáceho maznáčika pred akýmikoľvek možnými chorobami.