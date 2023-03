V septembri 2024 má nastať čarovný úkaz: Nočná obloha bude žiariť, ale nie vďaka hviezdam ani mesiacu!

V pondelok 9. januára astronómovia z observatória Purple Mountain v Číne spozorovali novú kométu. Po niekoľkých dňoch sa stratila z dohľadu, no 22. februára ju zachytil teleskop Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System (ATLAS) v Južnej Afrike, informuje Science Alert.

Kométa by mala byť viditeľná 28. septembra 2024

Kométa dostala netradične dlhé meno - ​​C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS). Vo svojom názve nesie oba inštitúty ("tsuchinshan" znamená v mandarínčine "fialová hora", pozn. red.). Písmeno C zase odkazuje na to, že ide o kométu na otvorenej trajektórii, ktorá pravdepodobne unikla z obežnej dráhy Slnka. Nasleduje rok objavu, teda 2023. A3 zas referuje o tom, že ide o tretí objav v prvej polovici januára. Ešte zaujímavejší je ale fakt, že keď sa táto kométa priblíži k Slnku a Zemi, mohla by na nočnej oblohe svietiť jasnejšie ako mnohé hviezdy. Malo by sa tak stať 28. septembra 2024. O niekoľko týždňov neskôr - 13. októbra - bude k Zemi najbližšie.

Aj keď sú odhady mimoriadne predbežné, astronómovia predpovedajú jasnosť 0,7 magnitúdy. Iné, okom viditeľné objekty ako napríklad Betelgeuse v súhvezdí Orion, dosahujú magnitúdu okolo 0,42 a Antares, najjasnejšia hviezda v súhvezdí Škorpión, dosahuje niečo nad 1. V najbližšom bode k Zemi by magnitúda kométy mohla dosiahnuť ešte oslnivejších -0,2, čo by z nej urobilo jeden z najjasnejších objektov na nočnej oblohe. Vedci sa domnievajú, že keď zvážia efekty rozptylu, kedy prach a ľad kométy odráža svetlo zo Slnka, by dokonca mohla dosiahnuť magnitúdu v hodnote -5. Najjasnejšie by malo byť vidno C/2023 A3 v dňoch pred alebo po 13. októbri. Objaví sa na svitajúcej oblohe v blízkosti súhvezdí Hydra a Kráter.

Okrem svojej pozoruhodnej jasnosti sa kométa pohybuje obzvlášť rýchlo - približne 290 664 kilometrov za hodinu, pričom sa približuje k predĺženému okruhu Slnečnej sústavy, čo trvá zhruba 80 660 rokov. Práve teraz je niekde medzi dráhami Saturna a Jupitera.