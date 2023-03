Vodiči sú uchvátení z triku dievčiny: Ak sa vám v aute stane toto, použite jej metódu

Majiteľov áut uchvátil jednoduchý trik, ktorý Ellie Kingová z Británie zdieľala na sociálnej sieti. Prezradila, ako rýchlo sa dá vysušiť interiér auta, keď sa v ňom vyleje nápoj. V jej prípade to bola plechovka Red Bullu. Trik vraj ale funguje na všetky druhy tekutín.

"Práve som rozliala Red Bull do držiaka na pohár. Nemám to čím utrieť. Toto nie je moje auto a nepoužijem svoj sveter, takže dnes mám pre vás všetkých jeden trik. Ak máte poruke tampóny, jednoducho do mokrého miesta jeden vložte a on to všetko absorbuje," vysvetlila. Zároveň ale upozornila, že v prípade sladených nápojov bude zasiahnuté miesto pravdepodobne lepkavé.

Video má na TikToku približne päť miliónov zhliadnutí. "Toto by mohol byť môj držiak na poháre, ale v tom mojom je stále rozliata kola," napísal jeden z komentujúcich. "Red Bull je lepkavý, takže to nerieši tvoj problém. Vždy maj v priehradke vlhčené obrúsky," poradil ďalší. "Dobre, že mám vždy jeden tampón v aute," uviedla jedna vodička.