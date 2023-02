Trpké PRIZNANIE mladíka (29): Priateľka (27) ma podviedla s vlastným bratom! Reakcia rodiny vás šokuje

Zistiť, že vám bol partner neverný, je za každých okolností skľučujúci pocit, no zmieriť sa s tým, že sa to stalo s niekým z vašej rodiny, je ešte viac zdrvujúce. Nemenovaný 29-ročný muž na fóre Reddit priznal, že sa vzdialil od svojej priateľky (27) kvôli vysokým pracovným požiadavkám a dlhému času, ktorý trávil v práci. Nič ho však nemohlo pripraviť na hrozné zistenie, ktoré nasledovalo a na bizarnú reakciu jeho rodiny.

Priateľka si rozumela s celou rodinou

Vysvetlil, že už odmalička sa staral o svojho mladšieho brata (27), čo celú situáciu len zhoršuje. V záujme ochrany identity nevernej dvojice mladík nazval svoju priateľku Chelsea a svojho brata Gabriel. "Keď som vyrastal, chránil som ho pred akýmkoľvek problémom. Napadli ho tyrani? Prinútil som ich prestať. Bojoval s matematikou? Strávil som hodiny tým, že som mu pomohol pochopiť, ako vyriešiť každý príklad," prezradil. Dokonca pomohol svojmu bratovi získať prácu po ukončení štúdia, pretože jeho spoločnosť mala voľné pracovné miesta a chcel, aby uspel. S priateľkou začal chodiť pred tromi rokmi, jeho rodine sa páčila. Aj s Gabrielom si vraj rozumela.

Asi pred rokom na oddelení autora príspevku chýbali zamestnanci. Kvôli recesii ich museli prepustiť, takže jemu a ďalším kolegom pristálo na pleciach množstvo práce. Asi dva mesiace pracoval od rána do večera a keď prišiel domov, takmer okamžite zaspal. "Dokonca aj cez víkendy som bol príliš unavený na to, aby som robil niečo špeciálne. To spôsobilo, že ja a Chelsea sme sa nemohli stretávať tak často, ako zvyčajne. Normálne sme chodili von aspoň dvakrát do týždňa. Počas tých dvoch mesiacov sme ale chodili von len asi raz za dva týždne."

Brat sa mi vysmial do tváre

Po dvoch mesiacoch sa veci vrátili do normálu, no mladík si všimol, že jeho priateľka bola duchom neprítomná, aj keď boli spolu. Nepúšťala telefón z ruky a začala rušiť schôdzky. Keď sa mu jej správanie zdalo už naozaj veľmi podozrivé, nazrel do jej telefónu. Nikdy v živote nebol taký nahnevaný. Zistil totiž, že má aféru s Gabrielom. "Vykopol som ju, išiel som do domu môjho brata a konfrontoval som ho. Vysmial sa mi do tváre. Tento muž, môj vlastný brat, mi ukradol priateľku po tom všetkom, čo som pre neho urobil a dokonca sa mi vysmial do tváre," posťažoval sa. Bratovi napokon odkázal, že od tejto chvíle nemá žiadneho súrodenca a má sa podľa toho aj správať. Aby toho ale nebolo málo, rodičia muža sa postavili na stranu Gabriela. "Myslia si, že on a Chelsea očividne našli svoju pravú lásku a hoci mi ublížili, mal by som sa im pokúsiť odpustiť a prijať to. Povedal som im presne to, čo som povedal Gabrielovi - odteraz sa správajte tak, akoby som neexistoval."

Ľudia v komentároch vyjadrili svoje znechutenie z konania rodiny. "Ak ste finančne nezávislý, mali by ste prerušiť kontakt aj so svojimi rodičmi. Ak nie, budete musieť občas vídať svojho brata a Chelsea a počúvať o nich," napísala jedna osoba. Ďalší užívateľ paroháčovi odporučil, aby si od rodiny držal odstup. "Pohnite sa ďalej a zmeňte všetko, čo je potrebné, aby už neboli súčasťou vášho života."