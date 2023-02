Vedci potvrdili teóriu o mužoch s malými penismi: Tak predsa je to pravda!

LONDÝN - Vedci to vidia jasne, muži s menším než priemerným penisom majú väčšiu pravdepodobnosť, že budú chcieť vlastniť vysokovýkonné športové autá, uvádzajú vo svojej štúdii. Potvrdili tak dlhoročnú teóriu o tom, že si tým zrejme kompenzujú nižšie sebavedomie súvisiace s ich menším prirodzením.

"U mužov sme manipulovali so subjektívnymi pocitmi veľkosti ich penisu tým, že sme im predložili nepravdivé informácie o priemernej veľkosti," uvádzajú výskumníci vo svojej štúdii. Psychológovia z University College London oklamali mužov vo veku 18 až 74 rokov, aby si tí mysleli, že sa nevyrovnajú iným mužom, a potom ich požiadali, aby ohodnotili svoju túžbu po luxusných predmetoch, ako sú napríklad drahé autá, uvádza výskum zverejnený minulý mesiac.

"V kľúčovom teste boli oboznámení s faktom o priemernej veľkosti penisu a boli tiež požiadaní, ako veľmi by chceli vlastniť športové auto. Tieto fakty a otázky boli medzi inými položkami, ktoré poskytovali informácie a hodnotenia produktov, takže naša hypotéza bola pred účastníkmi maskovaná. Bolo im povedané, že experiment skúmal, ako ľudia nakupujú na internete," vysvetlili experti.

Dvesto mužom v jednej skupine účastníkov bolo povedané, že priemerná veľkosť penisu na celom svete je 18 centimetrov, teda väčšia než skutočný priemer, a druhej skupine bolo povedané, že je to 10 centimetrov. "Možno existuje len niečo špecifické, čo spája autá a penisy v mužskej psychike. To by vysvetlilo existenciu falického automobilového trópu v každodenných vtipoch, reklamách a akademickom diskurze," uvádza ďalej štúdia.

Vedci zistili, že muži, najmä tí nad tridsať rokov, hodnotili športové autá ako vhodnejšie, keď mali pocit, že majú malý pohlavný úd. Túžba vlastniť drahé auto je tak očividne spojené s nižším sebavedomím. "Podľa tejto hypotézy je pocit, že človek má malý penis, jedným z typov nízkeho sebavedomia a kúpa športového auta by bola len jedným z typov nákupu, ktorý by mohol tento pocit zlepšiť," uzatvárajú autori.