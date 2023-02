Vedci odhalili ďalšiu komplikáciu, ktorá postihuje ľudí s dlhodobým COVIDOM: Je naozaj vážna!

Podľa novej štúdie, ktorú zverejnil časopis Journal of the Royal Society of Medicine, takmer 60 percent pacientov s dlhotrvajúcim covidom utrpelo poškodenie vnútorných orgánov rok po nákaze. Vedci so sídlom v Londýne vyšetrili 536 pacientov, z ktorých 13 percent bolo v dôsledku ochorenia hospitalizovaných. U 62 percent bolo diagnostikované poškodenie orgánov šesť mesiacov po prekonaní ochorenia. Takmer 60 percent všetkých dlhodobo skúmaných pacientov naďalej pociťovalo poškodenie orgánov ešte o rok neskôr.

"Niekoľko štúdií potvrdzuje pretrvávanie symptómov u jedincov s dlhotrvajúcim covidom až do jedného roka," uviedla profesorka vedy o klinických údajoch na Inštitúte zdravotníckej informatiky University College London Amitava Banerjeeová. "Traja z piatich ľudí s dlhotrvajúcim covidom majú poruchu aspoň jedného orgánu a jeden zo štyroch má postihnutie dvoch alebo viacerých orgánov, v niektorých prípadoch bez príznakov."

Výskumníci nedokázali presne určiť, čo dlhodobé príznaky u pacientov spôsobilo, a to ani po vykonaní krvných testov a vyšetrení magnetickou rezonanciou. V súčasnosti neexistujú žiadne oficiálne diagnostické kritériá pre dlhodobý covid. Dokonca aj definícia stavu sa líši, aj keď sa vo všeobecnosti predpokladá, že pozostáva z nových symptómov, ktoré sa objavia počas infekcie a následne pretrvávajú týždne alebo mesiace.

Dlhodobý covid je najlepšie definovaný ako stav podobný chronickému únavovému syndrómu. Iné komplikácie s ním súvisiace, ako napríklad poškodenie orgánov, by sa nemali definovať ako dlhodobý covid, tvrdia niektorí odborníci. Postakútne následky nákazy zahŕňajú širokú škálu symptómov, od chronickej únavy, ochorenia srdca až k trvalému poškodeniu pľúc, inkontinencie moču, svrbenie a kožných lézií.