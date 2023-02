Žena sa tešila na Valentína: No mohol jej toto spraviť manžel?! Nasledoval rozchod

LONDÝN - Keď druhá polovička zabudne na Valentína, môže to rozpútať hotové peklo. Presne to sa stalo tejto žene, ktorá nepríjemnú situáciu vyriešila skutočne svojsky. Po tom, čo jej manžel zabudol na sviatok zaľúbených, si našla milenca a rozviedla sa. Vraj to vôbec neľutuje. Konečne má vzťah, po ktorom túžila.

Kým niektorí Valentín milujú, iní sa mu snažia veľkým oblúkom vyhnúť. To bol prípad manžela 45-ročnej ženy menom Emma. Tá to ale vyriešila svojsky a našla si milenca. Podľa jej slov svoje rozhodnutie neľutuje, pretože si uvedomila, čo jej vo vzťahu skutočne chýba. Deň po nešťastnom Valentíne sa prihlásila na zoznamku Illicit Encounters.

O svojom manželovi hovorí ako o milom a starostlivom mužovi. Pred Valentínom mu niekoľkokrát navrhla, že by bolo skvelé podniknúť niečo romantické. Manžel prikývol a povedal jej, že niečo zarezervuje. "Potom prišiel deň D a nedostala som absolútne nič, dokonca ani pohľadnicu." Vtedy si Emma uvedomila, že si zaslúži lepšieho muža. Spočiatku nemala v úmysle opustiť toho svojho, ale po ôsmich mesiacoch tajného romániku s iným mužom nabrala odvahu a odsťahovala sa. "Bolo čoraz ťažšie a ťažšie tajiť to pred manželom. Vlastne som chcela, aby to zistil, aby som sa do toho mohla pustiť a veci urýchliť," priznala.

Muža manželkine slová rozrušili a zaboleli. Emme je síce ľúto, že mu ublížila, no neľutuje, že sa začala stýkať s iným mužom, pretože teraz je údajne oveľa šťastnejšia. Na svojom novom partnerovi sa jej páči to, že sa zaujíma o jej koníčky. "Nemá v sebe tvorivého ducha, ale chodí so mnou na remeselné veľtrhy, pretože vie, že ma to robí šťastnou. Nemyslím si, že by som to niekedy zažila so svojím bývalým. Myslím si, že my ženy sa príliš často dokážeme vyrovnať s partnermi, ktorí sa k nám nesprávajú dobre a to sa musí zmeniť. Je strašidelné mať románik a ešte desivejšie je rozviesť sa so svojím manželom, ale niekedy musíte byť odvážne. Pre mňa bol posledný Valentín zlomovým bodom. Myslím, že je tu veľa žien, ktoré cítia to isté," dodala.