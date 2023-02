Žena vošla do stajne a načapala muža (34) pri sexe s koňom: Patril exstarostovi!

Phillipa Henryho (34) prichytil zamestnanec v súkromnej stajni v grófstve Dover, ako sa smial s nohavicami spustenými k členkom počas toho, ako týral kobylu. Na súde sa neskôr priznal k sodomii, píše Daily Star. Kôň patril členovi miestnej rady Doveru a bývalému starostovi Neilovi Rixovi, ktorý ho kúpil pred šiestimi rokmi pre svoje vnúčatá. "Je mi z toho zle a akýkoľvek trest dostane, nebude to stačiť. Je to absolútne odporné. Je to spodina, treba ho niekde zamknúť a zahodiť kľúč," okomentoval nechutný incident Rix.

Galéria fotiek (2) Phillip Henry

Zdroj: profimedia.sk

Súd si vypočul, ako zamestnankyňa stajne zavolala exstarostovi, aby mu vysvetlila, že našla Henryho počas rutinnej kontroly zvierat. Podľa jej slov sa strašne chichotal, keď sexoval s kobylou. "Utekal a ona ho prenasledovala. Zavolali sme políciu aj veterinára. Ten odobral vzorku DNA. Rixa zatkli a obvinili," uviedol Rix.

Mestský sudca Bernard Richmond mladíka podmienečne prepustil na kauciu, pričom musí rešpektovať udelený zákaz. "Nepribližujte sa k žiadnemu druhu zvierat s kopytami. A držte sa ďalej od všetkých zvierat. To nie je súčasťou tvojho príkazu, to je rada." Henry sa počas pojednávania priznal aj k držbe množstva kanabisu. V minulosti už bol odsúdený, vtedy za sexuálne napadnutie ženy.