Experti varujú pred novou globálnou zdravotnou hrozbou: Je odolná voči antibiotikám

ATLANTA - Huba opísaná Centrom pre kontrolu a ochranu chorôb (CDC) ako „vážna globálna hrozba pre zdravie“ sa vyskytuje na niekoľkých miestach vo voľnej prírode. Prvá zmienka o nej sa datuje do roku 2009, kedy bola objavená v Japonsku. Odborníci tvrdia, že huba dokáže prežiť aj bez ľudských hostiteľov.

Candida auris bola prvýkrát objavená v roku 2009 v Japonsku a neskôr sa rozšírila do Južnej Kórey, Ázie, Európy a USA. Hlavnou výzvou, ktorú huba, presnejšie druh kvasiniek, predstavuje, je jej častá rezistencia na viaceré antimykotické lieky, ktoré sa používajú na liečbu infekcií spôsobených kandidami. Rovnako je ťažké ju identifikovať, pretože zostáva v hostiteľovi niekoľko mesiacov a ľahko sa šíri v nemocničnom prostredí. Huba je pôvodcom závažných invazívnych infekcií a spôsobuje chorobu zvanú kandidóza.

Zdroj: Getty Images

V novej štúdii viedla mykologička Anuradha Chowdharyová tím analyzujúci vzorky pôdy, piesku a vody odobraté z pláží, močiarov a mangrovových močiarov na tropických Andamanských ostrovoch. Dokonca aj vo vzorkách odobratých zo slanísk, kde je nízka ľudská aktivita, vedci našli prítomnosť Candidy auris. Jedna z dvoch vzoriek bola citlivá na viaceré antimykotické lieky. Viac znepokojujúce boli vzorky odobraté z oblastí, ako napríklad pláž, kde sa zistilo, že 22 vzoriek obsahuje plesne. Všetky boli rezistentné voči viacerým antimykotikám. "Izoláty nájdené v oblasti, kde došlo k ľudskej aktivite, viac súviseli s kmeňmi, ktoré vidíme v klinickom prostredí," uviedla Chowdharyová. Budúce výskumy budú podľa jej slov možno schopné vysvetliť túto súvislosť. "Môže pochádzať z rastlín alebo môže byť vylučovaná ľudskou kožou, o ktorej vieme, že C. auris môže kolonizovať," doplnila vedkyňa.

Zdroj: Getty Images

Ide o prvý nález tejto huby mimo nemocničného prostredia, tvrdia autori vo svojej štúdii publikovanej v časopise mBio. Na základe genetického testovania vzoriek veria, že huba môže za určitých podmienok dobre prežiť aj mimo ľudských hostiteľov. "Vysoká genetická diverzita C. albicans zo starých dubov ukazuje, že môžu v tomto prostredí žiť dlhšie časové obdobie. Podobne, izolácia C. auris z morského prostredia naznačuje, že mokrade sú ekologickou nikou pre C. auris mimo ľudského hostiteľa," vysvetlil vedecký tím.