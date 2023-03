Žena (32) má na tele sto tetovaní a piercingy: Odpadnete, keď uvidíte, ako vyzerala bez nich

Lisu Strangeovú z Fínska celé desaťročie šikanovali spolužiaci v škole pre jej vzhľad. Kvôli tomu sa cítila neistá a nenávidela sa. Postupne začala veriť veciam, ktoré jej hovorili rovesníci každý deň. Keď mala šestnásť rokov, nastal zlom. "Povedala som si, že ma aj tak budú šikanovať, tak prečo si neurobiť veci po svojom? Od tej chvíle som sa začala obliekať dosť rockandrollovo. Nechala som sa potetovať a spraviť piercing. Vždy ma inšpiroval Rock n’ Roll a punkový vzhľad a alternatívne kultúry budú mať vždy v mojom srdci špeciálne miesto," vysvetlila. V súčasnosti sa cíti dobre a po každom tetovaní dokonca ešte lepšie. "Myslím, že by som mohla povedať, že dávať sa tetovať pre mňa nadobudlo akýsi duchovný rozmer. Neľutujem žiadne zo svojich tetovaní."

Hudobníčka a milovníčka kníh má momentálne na tele takmer sto tetovaní, z toho deväť na tvári. V najbližších týždňoch plánuje na tvár pridať ďalšie dve. Tetovať sa nechávala v rôznych krajinách. Okrem toho jej telo zdobí dvanásť piercingov, pričom osem z nich má na tvári. Kedysi ich mala oveľa viac, no musela si ich vytiahnuť, aby vytvorila miesto na tetovania. V súčasnosti žije so svojím snúbencom, 29-ročným hudobníkom Olem K. Lilleeidetom, a dvomi mačkami Judas Pus a Lauritz.

Mnohým ľuďom sa Lisin vzhľad páči, no sú aj takí, ktorí nechápu, ako si mohla takto znivočiť svoje telo. "Predovšetkým muži majú tendenciu byť nepríjemní, inak ľudia berú moje tetovania celkom dobre a väčšinou ich chvália. Aj keď niekedy hovoria nejaké neslušné veci, skôr ma to pobaví než nahnevá. Mám za sebou fázu šikanovania a som veľmi šťastná a spokojná so svojou identitou potetovanej ženy," dodala 32-ročná Strangeová.