Unikátne VIDEO z národného parku: Pohľad na túto rodinku sa človeku naskytne len veľmi zriedka

Kto by nemiloval roztomilé vodné cicavce vydry. Za posledné mesiace sa ich zábery objavili na väčšine sociálnych sietí. Sprievodkyňa v Yellowstonskom národnom parku Andrea Baratteová (35) mala obrovské šťastie, pretože vydriu rodinku videla na vlastné oči.

"Vydry riečne patria do čeľade lasicovitých. Sú to mimoriadne energické živočíchy, ktoré sú neustále v pohybe. Nikdy neviete, kde sú, pretože žijú na extrémne veľkých územiach. Hustá srsť ich chráni pred ľadovými zimami v Yellowstone," priblížila. Ako dokazuje jej video, aj vydry trávia voľný čas hraním. Vidno na ňom, ako sa tri jedince kĺžu po ľadovom povrchu a hrajú sa. "Mám to šťastie, že raz alebo dvakrát za mesiac vidím tieto zvláštne zvieratá, ktoré nevidno často, takže je vždy potešením ich vidieť," uviedla Baratteová.

Vydry dokážu veľmi dobre plávať a tiež vedia zadržať dych až na osem minút. Ich chodidlá a silné chvosty im pomáhajú pri navigácii vo vode. "Často miznú pod ľadom a ja netuším, kde vyskočia. Vždy som veľmi šťastná, že ich vidím. Deti a hostia sa na ne tiež radi pozerajú," dodala sprievodkyňa.