Experti varujú: Svet je totálne nepripravený na tieto budúce katastrofy, môžu byť už za rohom!

Svet nie je vôbec pripravený na budúce pandémie po tom, čo kríza súvisiaca s nákazou koronavírusom zasiahla pred tromi rokmi svet a zabila viac ako šesť miliónov ľudí na celom svete, varuje Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC) v novej správe. Podľa jej predstaviteľov "všetky krajiny zostávajú nebezpečne nepripravené na prepuknutia iných pandémií a katastrof v budúcnosti". Odporúčajú preto začať s prípravou už teraz, pretože náš svet sa stáva čoraz nebezpečnejším.

Galéria fotiek (3) Viac čínskych miest zmiernilo protipandemické obmedzenia

Zdroj: SITA/AP Photo/Andy Wong

Covid ako budíček

"Pandémia covidu by mala byť pre globálnu komunitu budíčkom, aby sa teraz pripravila na ďalšiu zdravotnú krízu," uviedol vo vyhlásení generálny tajomník IFRC Jagan Chapagain. Odporúčania odborníkov pre svetových lídrov sa sústreďujú na budovanie dôvery, riešenie nerovnosti a podnecovanie miestnych komunít k vykonávaniu život zachraňujúcej práce. "Ďalšia pandémia môže byť hneď za rohom. Ak skúsenosť s ochorením COVID-19 nezrýchli naše kroky smerom k pripravenosti, čo nastane?" pýta sa Chapagain.

Od začiatku pandémie začiatkom roka 2020 zomrelo na COVID-19 na celom svete viac ako 6,8 milióna ľudí. To je viac úmrtí, ako spôsobilo akékoľvek zemetrasenie, sucho alebo hurikán v zaznamenanej histórii. IFRC uviedla, že do konca tohto roka by mala mať každá krajina aktualizované plány pripravenosti na pandémiu a mala by preskúmať príslušnú legislatívu, aby zistila, či aj ona nepotrebuje aktualizáciu. Organizácia tiež odporúča, aby jednotlivé štáty do roka 2025 zvýšili domáce financovanie zdravotníctva o jedno percento HDP a globálne financovanie zdravotníctva aspoň o 15 miliárd dolárov ročne, pripomína Science Alert.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR/AP

"Hoci SARS-CoV-2 bol nový vírus, ktorý predstavoval nové výzvy, existuje nespočetné množstvo spoločných opatrení a prístupov, ktoré by mohli zmierniť vplyv pandémie. Vlády mohli investovať oveľa viac do núdzovej pripravenosti na komunitnej úrovni," myslí si Chapagain. "Aby sme zabezpečili, že nezopakujeme rovnaké chyby, kritické ponaučenia z tejto pandémie musia byť zakomponované do vnútroštátnych zákonov, politík, rozpočtov a opatrení."