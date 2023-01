Vedci jasajú: V laboratóriu v Bangladéši má byť uzamknutá kľúčová zbraň proti KORONAVÍRUSU

V laboratóriu v Bangladéši držia pod zámkom škatuľku s bielym práškom, ktorý vyvinuli vedci z Lancasterskej univerzity. Zdá sa, že by to mohla byť kľúčová zbraň, ktorá nás konečne zbaví ochorenia COVID-19. Tento prášok je potrebné zmiešať s fyziologickým roztokom a vtedy pôsobí ako vakcína proti ochoreniu. Na rozdiel od ostatných vakcín sa však aplikuje cez nos. Rozhodujúce je, že zatiaľ čo iné vakcíny znižujú riziko vážneho priebehu ochorenia a smrti, ViraVac bude v prvom rade úspešnejšia pri znižovaní rizika nakazenia, píše Daily Mail. Mohlo by to predstavovať zásadnú zmenu v prístupe k očkovaniu proti COVID-19 a potenciálne aj iným respiračným vírusom.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

ViraVac je založený na vakcíne rozprášenej okolo maštalí, ktorá mala za úlohu zastaviť formu koronavírusu u kurčiat. Je to jedna z približne tuctu nazálnych vakcín proti covidu-19, ktoré experti v súčasnosti vyvíjajú. Jedna z nich zahŕňa dvojdávkovú nosovú vakcínu, ktorú vyrábajú odborníci z Washingtonskej univerzity. Pri štandardnej vakcinácii sa ochrana líši podľa vakcíny a variantu, proti ktorému sa používa. Napríklad posilňovacia vakcína od Moderny ponúkla pôsobivú 90 až 95-percentnú ochranu pred hospitalizáciou až deväť týždňov po očkovaní. Ochrana však postupne klesá; po dvoch týždňoch sa účinnosť vakcíny pohybuje na 63 percentách v prípade variantu BA.1 omikron a 70 percentách v prípade BA.2. Po 25 týždňoch ochrana klesne ešte viac - na deväť až 13 percent.

Nosové vakcíny zastavujú komunitný prenos

"Jedným zo zlyhaní súčasných vakcín je, že neposkytujú dlhodobú ochranu. Spoliehame sa na viacero posilňovacích vakcín, ktoré nebránia prenosu vírusu ani neblokujú infekciu," uviedol profesor virológie na Warwick University Lawrence Young. Virológ Muhammad Munir z Lancasterskej univerzity verí, že nosové vakcíny ponúkajú riešenie, pretože zastavujú komunitný prenos. Inými slovami, zabraňujú ľuďom ochorieť na COVID-19 a šíriť ho ďalej. Munir vysvetlil, že je to preto, že koronavírus vstupuje do tela, najmä cez nos a ústa, prostredníctvom infikovaných kvapôčok. Vakcíny podávané do ramena produkujú T-bunky (ktoré vyraďujú infikované bunky) a B-bunky (ktoré produkujú protilátky útočiace na invazívne patogény). "Tieto imunitné bunky sú však prevažne v krvnom obehu a orgánoch, len v malom množstve v nose a ústach, takže nestrážia miesto vstupu," vysvetľuje Munir.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

T-bunky a B-bunky v slizničnej vrstve môžu vyvolať bleskový útok v okamihu, keď sa vírus objaví a napadnú ho skôr, ako má šancu infikovať bunky. Tieto nazálne imunitné bunky začnú fungovať za pár minút, zatiaľ čo imunitné bunky vytvorené intramuskulárnymi vakcínami začnú fungovať šesť až osem hodín po vniknutí vírusu. Tento časový rozdiel je podľa Munira životne dôležitý. "Ak sa len jedna vírusová častica úspešne prilepí na jednu bunku, prevezme túto bunku a replikuje sa, aby vytvorila milión ďalších vírusov v osemhodinovom cykle," uviedol s tým, že z tohto dôvodu predstavujú nosové vakcíny obrovskú výhodu.