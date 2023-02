Kuchára popravili najhorším možným spôsobom: Nič brutálnejšie si asi ani neviete predstaviť

Richard Roose pracoval v roku 1531 ako kuchár pre Johna Fishera, biskupa z Rochesteru, a bol obvinený z otrávenia niekoľkých ľudí. Ľudia tvrdili, že do kaše hostí a dvoch žobrákov pridal nejaký podozrivý prášok. Všetkým zrazu prišlo zle, zatiaľ čo Roose vraj ušiel. Kým Fisherovým hosťom sa podarilo prežiť, žobráci zomreli. Kuchára rýchlo zadržali a previezli do Tower of London, kde ho mučili, aby im prezradil, čo sa stalo. Roose tvrdil, že mu bolo povedané, aby pridal prášok do jedla zo žartu a nevedel, že to niekoho zabije. Vtedajší panovník, kráľ Henrich VIII., však viedol parlamentný akt a urobil z vraždy jedom vlastizradný trestný čin.

Galéria fotiek (2) Henry VIII.

Zdroj: Getty Images

"28. februára 1531 Henry VIII. povedal parlamentu o sprisahaní a Roose bol potom odsúdený na smrť na základe toho, čo povedal kráľ, že sa stalo a nie na základe konkrétnych dôkazov. Kráľovo slovo bolo konečné a tiež rozšíril definíciu zrady, keď povedal, že vražda otrávením bola klasifikovaná ako zrada," vysvetlil autor videa, ktorý je na YouTube známy ako The Fortress.

Pomstychtivý panovník sa rozhodol zmeniť aj trest za takýto zločin. Štandardná prax spočívala v tom, že zločinca vláčili po uliciach na vozíku, potom ho obesili a nakoniec mu odstránili pohlavné orgány a vyrezali vnútro. Panovník si však pre Richarda pripravil niečo kreatívnejšie - nechal ho uvariť zaživa. V Smithfielde v Londýne sa v deň popravy zhromaždili celé davy ľudí a sledovali, ako odsúdeného trikrát ponorili do obrovského kotla s vriacou vodou, kým nebol mŕtvy. Je ťažké predstaviť si, že by boli podobným spôsobom usmrcovaní ľudia aj v súčasnosti. Niet divu, že to mnohých rozrušilo a označili to za najhorší spôsob popravy. "Je ťažké pochopiť brutalitu, ktorú si títo ľudia navzájom spôsobovali. Sme najkrutejší zo všetkých žijúcich druhov," myslí si jeden z komentujúcich. "Aj v prípade viny, tento trest je za hranicou zla," dodal iný.