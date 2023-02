Kaderník odhalil najväčšiu chybu, ktorú robíme pri umývaní vlasov: Ešte viac sa vám kvôli nej mastia

Gareth Williams zo salónu 64 v rozhovore pre Mirror vysvetlil, aké dôležité je umývať si vlasy správnou teplotou. "Jednou z najväčších chýb, ktoré ľudia robia pri umývaní vlasov, je používanie príliš horúcej vody." Vlažná voda je podľa neho lepšia voľba. "Keď si umývate vlasy, v skutočnosti aktivujete mazové žľazy. Používaním príliš horúcej vody alebo použitie šampónovej techniky, ktorá je príliš intenzívna na vlasové vlákno, spôsobí, že mazové žľazy začnú reagovať, a preto môžu potom pôsobiť, že sú mastné."

Odborník ďalej zdôraznil, že je dôležité pred použitím akýchkoľvek tepelných stylingových nástrojov vždy používať tepelnú ochranu, najmä ak máte farbené vlasy. "Nepoužívanie tepelnej ochrany môže spôsobiť, že farba rýchlejšie vybledne a vlasy sa začnú skôr štiepiť," uvádza.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Posledný tip Williamsa sa týkal návštevy salónu a toho, či by ste si pred príchodom mali umyť vlasy, ak si ich idete nechať zafarbiť. Tvrdí, že najlepšie je, keď nie sú príliš čisté, ale ani príliš mastné. "Dôvod, prečo by mohlo byť zlé prísť do salónu s mastnými vlasmi je ten, že pri nanášaní farby na vlasy budete musieť preraziť tento maz ako počiatočnú bariéru. Keď máte čerstvo umyté vlasy, táto bariéra nie je prítomná, takže produkt dokáže úplne preniknúť cez vlasové vlákno a budete môcť dosiahnuť požadované výsledky."