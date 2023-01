Dievčina šokovala intímnym priznaním: Dva roky mám priateľa, ale... viete si predstaviť takto fungovať?!

Dievčina menom Kyndal hovorí vo videu o svojom rozhodnutí vzdať sa všetkého fyzického vo vzťahu až do momentu svojej svadby. "Ja a môj priateľ (môj úplne prvý) chodíme spolu takmer dva roky a nikdy sme sa nebozkávali. Predtým, ako ma budete nazývať čudnou a všetkými tými nezmyslami, sme kresťania."

Vysvetlila, že sa šetria na manželstvo a že až do svadobného dňa budú v ich vzťahu platiť prísne hranice. "Nikdy sa nechcem s nikým bozkávať, pokiaľ to nie je môj manžel, pretože mám pocit, že je to výnimočná vec. A je mi jedno, čo si kto z vás o tom myslí, pretože dostávam za to 'hate' po celý čas, ale jediný, komu sa chcem páčiť, je Boh, dobre?" dodala s tým, že jej manželstvo bude požehnané.

Video zasypalo vyše 10-tisíc komentárov s rôznorodými reakciami. "S manželom sme sa tiež vôbec nepobozkali, keď sme spolu chodili. Náš prvý bozk bol pred oltárom! Chodili sme spolu dva roky, osem mesiacov sme boli zasnúbení a dva roky sme v manželstve," píše jedna žena. "Som moslim, takže pre mňa je to normálne," poznamenal ďalší užívateľ, ktorý na prístupe Kyndal nevidí nič zvláštne.