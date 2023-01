Všimli ste si na vašich džínsoch kovové nity? Vieme, na čo slúžia, to by ste nepovedali!

V priebehu niekoľkých desaťročí sa džínsy stali neoddeliteľnou súčasťou šatníkov, hoci pôvodne išlo o pracovný odev. Textília, ktorú vyvinuli v roku 1873 Jacob Davis a Levi Strauss, bola totiž pevná, odolná, praktická a odolala aj extrémnejším podmienkam. A k riflovým nohaviciam, ktoré sa neskôr stali módnym bestsellerom, neodmysliteľne patria aj kovové nity.

V súčasnosti dodávajú nohaviciam či sukniam hlavne imidž, ale v minulosti plnili dôležitý praktický účel. Výrobcovia ich dávali na najviac namáhané miesta, aby lepšie odolali náporu, nerozpárali sa a majiteľovi slúžili čo najdlhšie. Priekopníci zo spoločnosti Levi Strauss & Co. dokonca získali na nity americký patent a označili ich za prostriedok na vylepšenie zapínania otvorov vreciek. "Pridaním kovových nitov do pracovných nohavíc, ktoré by boli známe ako modré džínsy, vytvorili pevnejšie nohavice pre pracujúcich mužov," uvádza oficiálna stránka.

Touto témou sa začali zaoberať užívatelia Redditu po tom, ako ktosi položil otázku, či niekto vie, na čo nity vlastne sú. "Slúžia nejakému účelu, praktickému alebo inému? Ak nie, prečo tam sú?" Jeden z komentujúcich pohotovo a vtipne zareagoval a uviedol, že "ich hlavným účelom je vyrábanie škrabancov na telefóne".