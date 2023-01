Šokujúce slová Charlesa princeznej Diane: Toto jej mal povedať po tom, ako sa narodil Harry

LONDÝN - Budúci týždeň vyjde dlho očakávaná autobiografia princa Harryho nazvaná Spare (Náhradník). Do médií však už unikli útržky z nej, ktoré naznačujú, že Buckinghamský palác znovu čaká rodinné zemetrasenie. Vyzerá to totiž tak, že medzi slávnymi i bratmi na svete došlo k bitke.

Diváci ešte nevstrebali emócie z dokumentárneho seriálu o Harrym a Meghan na Netflxe, no už sa na nich valí ďalšia bomba zákulisných senzácii a intríg v podobe autobiografie druhorodeného syna kráľa Karola III. Princ Harry vo svojich memoároch tvrdí, že jeho otec povedal svojej manželke, princeznej Diane, po jeho narodení: "Úžasné! Teraz si mi dala dediča a náhradníka. Moja práca je hotová," píše Daily Mail.

Tvrdenie je údajne uvedené v uniknutej ukážke z autobiografie, ktorú zverejnil denník The Gurdian. V úryvku z knihy sa tiež píše o konfrontácii medzi Wiliamom a jeho bratom, ku ktorej došlo v jeho londýnskom dome. Harrymu mal spôsobiť viditeľné zranenia chrbta. Harry ďalej tvrdí, že William označil jeho manželku za "drsnú", a že je to s ňou "obtiažne".

Bitka medzi bratmi

Harry v pasáži píše, že s ním chcel brat hovoriť o celej tej katastrofe ohľadom ich vzájomných vzťahov a bojov s tlačou. Keď William dorazil do Nottingham Cottage, kde vtedy Harry žil, bol už rozzúrený. Sťažoval sa na Meghan, na čo mu Harry povedal, že očakával, že on sa bude správať inak. Bratia na seba začali kričať. Padli rôzne urážky a William následne uviedol, že sa snažil pomôcť. "Pomôcť mi? To myslíš vážne? Tak tomu hovoríš? Že mi pomáhaš?" reagoval údajne Harry. Tieto slová Williama naštvali. Vydesený Harry vtedy odišiel do kuchyne, kam ho brat nasledoval.

Potom sa už všetko odohralo veľmi rýchlo. "Chytil ma za golier, roztrhol mi retiazku a zrazil ma na podlahu. Pristál som na miske pre psa, ktorá sa podo mnou rozpadla a jej kusy sa do mňa zarezali. Chvíľu som tam ležal otrasený potom som sa postavil na nohy a povedal mu, nech ide preč," opísal britský princ.

Ďalšie bomby na Buckihghamský palác

Škandalózne odhalenia z knihy prichádzajú po zverejnení upútavky z rozhovoru televízie ITV, v ktorom Harry povedal, že chce späť svojho otca a brata. Rozhovor nakrútený v Kalifornii, kde teraz vojvoda žije, vraj pôjde do "bezprecedentnej hĺbky a detailov" o jeho živote v kráľovskej rodine a mimo nej.