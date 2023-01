Pasažierku išlo poraziť: Toto musela trpieť počas 11-hodinového letu, nemohol si to ten chlap odpustiť?!

LONDÝN - Sociálne médiá sú denne zaplavované príbehmi pasažierov, ktorí dokumentujú svoje zlé skúsenosti z lietadla alebo letiska. Do tejto kategórie patrí aj príspevok cestujúcej, ktorej sa vďaka bezohľadnosti prísediaceho zmenil jedenásťhodinový let na nočnú moru.

Deliť sa o sedadlo v lietadle počas niekoľkohodinového letu o priestor, ktorý by mal patriť iba vám, ale bezohľadne ho zaberá váš prísediaci, je hotové utrpenie. Svoje o tom vie autorka príspevku, ktorá sa na sociálnej sieti podelila o príšernú skúsenosť, keď muž na strednom sedadle sedel celý čas s roztiahnutými nohami a vôbec mu nevadilo, že niekoho obmedzuje. "Práve takíto ľudia robia mužom zlé meno," napísala pod fotografiu neznáma žena. Muž podľa jej slov nielenže obmedzoval jej priestor, ale aj tvrdo spal, takže ho nemohla požiadať, aby nohy stiahol. "Zaspal a ja som sa snažila odtlačiť jeho nohy, ale nepodarilo sa mi to. Niečo by som mu povedala, ale nereagoval a mal v ušiach AirPods so zvýšenou hlasitosťou." Keďže si s mužom nedokázala poradiť, išla sa postaviť vedľa toalety, pretože ju z takéhoto sedenia bolela kostrč.

Mnohí užívatelia označili pasažiera za neslušného človeka. Viacerí uviedli aj to, čo by robili, keby sa ocitli v podobnej situácii. Niektorí by vraj položili svoje nohy na nohy prísediaceho, kým by sa necítil nepríjemne. Jeden napísal, že by si "utrel špinavé ruky o nohavice toho muža a potom by sa ospravedlnil, že si myslel, že boli jeho".

Príspevok sa objavil niekoľko mesiacov po tom, čo sa iná žena v lietadle ocitla uviaznutá vedľa muža, ktorý jej nenechal takmer žiadne miesto na nohy. "Takto som strávila štvorhodinový let. Som žena, meriam 172 centimetrov. Niekoľkokrát som muža upozornila a on sa pohol, ale jeho nohy sa vždy náhodne vrátili tam, kde nemali," napísala na Reddite. Ostatní taktiež označili pasažiera za neslušného a nehanebného.

Manspreading

Podobné správanie mužov, ktorí rozťahujú svoje nohy, býva označované ako "manspreading". "Ľudia obviňujú leteckú spoločnosť z nedostatku miesta na nohy, ale toto je neospravedlniteľné. Takto vyzerá manspreading," podotkla jedna osoba. Ďalší chlap uviedol, že hoci meria dva metre, ešte sa nestalo, aby v lietadle niekomu zaberal miesto.

Mnohí používatelia sociálnych sietí sa podelili o svoje vlastné skúsenosti s priestorom pre nohy po lete. "Musel som sedieť vedľa ženy s nadváhou počas štvorhodinového letu. Zabrala 20 percent môjho sedadla a lakťovú opierku nedala dole. Bola po mojej ľavej strane a moje stehno horelo, lebo som bol nútený sa k nemu túliť." Iná cestujúca zas vraj sedela vedľa väčšieho muža, ktorý jej neustále zaspával na ramene. "Ani sa neospravedlnil a nič nepovedal, keď sa niekoľkokrát prebral. Ľudia si v dnešnej dobe robia veľké nároky."