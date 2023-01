Expert radí: Týchto sedem RASTLÍN pomáha pri zaspávaní, dajte si ich do spálne

Máte problém v noci zaspať? Zďaleka nie ste sami. Nespavosť v istom bode života trápi mnohých ľudí. Dobrou správou je, že viaceré štúdie zistili, že konkrétne rastliny umiestnené v spálni môžu mať pozitívny vplyv na vašu náladu a zdravie. Môžu tiež znížiť príznaky sezónnej afektívnej poruchy, ktorú mnohí pociťujú počas zimy. Odborník na spánok a riaditeľ spoločnosti MattressNextDay Martin Seeley prezradil, ktorých sedem rastlín vám pomôže navodiť spánok. Ak ich budete mať v spálni, pomôžu vám rýchlejšie zaspať.

Jazmín

Jazmínová vôňa je často súčasťou esenciálnych olejov, ktoré pomáhajú pri relaxácii. Nie je to len pekná rastlina s bielymi kvetmi, ale má aj sladkú vôňu, ktorá sa spája s lepším spánkom, znížením úzkosti a stresu. "Rastliny jazmínu sa ľahko udržiavajú, sú dostatočne malé na to, aby sa dali umiestniť na parapet alebo nočný stolík a ich vzhľad vám pomôže cítiť sa pokojne a uvoľnene," vysvetlil Seeley.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Sansevieria trojpása

Sansevieria trojpása je skvelá, pretože sa ľahko udržiava, no vďaka svojim dlhým, hrubým a hadovitým stonkám ponúka aj množstvo ďalších výhod. Do miestnosti pumpuje kyslík, ktorý môže pôsobiť ako prírodný čistič vzduchu. Tiež filtruje vzduch v interiéri, odstraňuje toxické znečisťujúce látky a podporuje duševné zdravie. "Táto rastlina môže podporiť lepší spánok, pretože je známe, že odstraňuje škodlivé chemikálie zo vzduchu, ako je toluén, trichlóretylén, xylén a benzén. Vysoká vlhkosť môže často zvýšiť pravdepodobnosť výskytu plesní a roztočov, ktoré môžu ovplyvniť dýchanie a znekvalitniť spánok. Sansevieria preto pomáha udržiavať vzduch čistý.

Aloe vera

Má mnoho známych pozitívnych vlastností. Okrem iného dokáže zlepšiť spánok tým, že uvoľňuje kyslík do ovzdušia. Aloe vera je tiež rastlina s veľmi nízkymi nárokmi na údržbu a vôbec nepotrebuje veľa vody ani slnečného žiarenia.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Levanduľa

Podľa Seeleyho je vedecky dokázané, že levanduľa znižuje krvný tlak, srdcový tep a hladinu stresu, čo pomáha v boji proti úzkosti. Kým niektorí uprednostňujú levanduľové spreje na vankúše a posteľnú bielizeň, iní ju používajú v esenciálnych olejoch do kúpeľa alebo si uchovávajú vrecúška so sušenou levanduľou v izbe. Pestovať rastlinu má však oveľa väčšie účinky, nehovoriac o jej krásnej fialovej farbe.

Zelenec chochlatý

Zelenec chochlatý s dlhými stonkami je ideálny do spálne, pretože veľmi účinne čistí vzduch. Experti z NASA študovali úrodu tejto rastliny a zistili, že dokázala odstrániť až 95 percent prítomných toxínov do 24 hodín a fungovala lepšie ako iné izbové rastliny. Čistejší vzduch znamená, že sa vám ľahšie dýcha, čo zase napomáha pokojnému spánku.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Gardénia

Ide síce o malý kvet, ktorý ale potrebuje trochu viac starostlivosti, keďže sa mu zvyčajne viac darí vonku. Napriek tomu má neuveriteľné vlastnosti navodzujúce spánok. Výskum napríklad zistil, že účastníci, ktorým bola podávaná aktívna zlúčenina nachádzajúca sa v gardénii, spali lepšie ako tí, ktorí užívali placebo. O gardéniu sa však treba dobre starať. Pri polievaní by voda mala byť vlažná, nie studená.

Valeriána lekárska

Ide o bylinu, ktorá sa bežne používa v doplnkoch na spanie, pretože má upokojujúce účinky. Je to krásna rastlina s vysokými stonkami a bielymi kvetmi, takže je ideálna do spálne. "Valeriánu môžete použiť rôznymi spôsobmi. Väčšina ľudí používa koreň, pretože má najviac vlastností navodzujúcich spánok," vysvetlil Seeley. Do horúcej vody môžete pridať trochu koreňa a pripraviť si čaj. Pomáha aj vdychovanie vône či kúpeľ s niekoľkými lístkami tejto byliny.