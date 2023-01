Vedci vyvrátili rozšírený mýtus o zemiakoch: Odhalili pravdu a takto je najlepšie ich pripravovať

PERTH - Vzhľadom na to, že v poslednom čase rastie popularita diét s nízkym alebo žiadnym obsahom uhľohydrátov, sú zemiaky v súčasnosti prehliadané v prospech iných jedál. Navyše so sebou nesú mýtus spojený s cukrovkou 2. typu. Nová štúdia však tieto poznatky vyvracia a uvádza na správnu mieru.

Odborná literatúra uždávnejšie naznačila, že zemiaky môžu mať škodlivý vplyv na zdravie, napríklad na zvýšenie pravdepodobnosti vzniku cukrovky 2. typu. Nová štúdia však tvrdí niečo iné, uvádza Science Daily. "V predchádzajúcich výskumoch boli zemiaky pozitívne spojené s výskytom cukrovky, bez ohľadu na to, ako sú pripravené, ale zistili sme, že to nie je pravda," povedal spoluautor Pratik Pokharel z Edith Cowan University (EDU) v Západnej Austrálii.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Viac ako 54 000 ľudí zaznamenalo svoj stravovací príjem v rámci dlhodobého výskumu, ktorý viedla Nicola Bondonnová z Výskumného inštitútu pre výživu a zdravie ECU. Zistila, že ľudia, ktorí konzumovali viac zeleniny, mali o 21 percent menšiu pravdepodobnosť vzniku cukrovky typu 2 ako tí, ktorí konzumovali zeleniny menej. Pokharel dodal, že zemiaky nemali na diabetes typu 2 žiadny negatívny účinok. "Keď sme oddelili varené zemiaky od zemiakovej kaše, hranolčekov alebo lupienkov, už neboli spojené s vyšším rizikom cukrovky. Mali nulový efekt."

Galéria fotiek (4) Zdroj: gettyimages.com

Kľúčové sú podľa neho základné stravovacie návyky. "V našej štúdii ľudia, ktorí jedli najviac zemiakov, tiež konzumovali viac masla, červeného mäsa a nealkoholických nápojov, čiže potravín, o ktorých je známe, že zvyšujú riziko cukrovky 2. typu," vysvetlil expert. "Keď to zohľadníte, varené zemiaky už nie sú spojené s cukrovkou. Nie je, samozrejme, dobré, ak sú pripravené nezdravým spôsobom," dodal.

Výskumník odporúča, aby ľudia zvýšili príjem zeleniny, najmä tej listovej a hlávkovej, a nezabudli pritom na zemiaky. Upozorňuje však, že je vhodné vynechať maslo, smotanu a olej, ktoré sa používajú pri príprave hranoliek či zemiakovej kaše. "Zemiaky obsahujú vlákninu a živiny, ktoré sú pre vás dobré. Ľudia hovoria o tom, že sacharidy sú zlé, ale je to skôr o type sacharidov, ktoré jete."