Vedci testujú astronautov, ako by sa správali počas pobytu na Marse: Veľmi znepokojujúce zistenie

Výskumníci netušia, ako by dopadol tím astronautov izolovaný takmer 380 miliónov kilometrov od domova. Udržali by komunikáciu so Zemou a fungovali by perfektne, alebo by upadli do anarchie, prerušili komunikáciu s nadriadenými a vytvorili by autonómnu kolóniu? Ruskí vedci sa to snažia zistiť ešte predtým, než by sa niečo také mohlo stať, a to umiestnením skupiny jednotlivcov do simulácie kolonizácie Marsu.

Astronauti sa stali takmer autonómnymi

Projekt SIRIUS je snahou o pochopenie psychológie astronautov počas dlhých vesmírnych letov. Jeho výsledky boli zverejnené v časopise Frontiers in Physiology. Sedemnásť a 120-dňové izolačné experimenty boli navrhnuté tak, aby simulovali pobyt astronautov izolovaných v mimozemskom prostredí. Výsledky potvrdili obavy výskumníkov - oneskorenie komunikácie spôsobené vzdialenosťou v kombinácii s predĺženým obdobím mimo Zeme viedlo k tomu, že astronauti sa stali takmer autonómnymi.

Predchádzajúce simulácie naznačovali, že akonáhle odídu na svoju cestu, existuje veľká šanca, že sa začnú odpájať od riadenia misie, čím sa zníži počet situácií, o ktorých budú podávať správy. Na potvrdenie výsledkov predchádzajúcich simulácií, konkrétne misií Mars-500, výskumníci vykonali dve izolácie s použitím medzinárodnej posádky zmiešaného pohlavia. Misie testovali, ako účastníci komunikovali s nadriadenými a ako dobre spolupracovali pri vytváraní úspešnej kolónie. Začali so vzletovou procedúrou, pred pristátím v nehostinnom prostredí špecializovaného priestoru v rámci výcvikového zariadenia. Posádka bola spoločne uzavretá v kapsulách, kde dostali minimálne prídely a zásoby.

Analýza experimentov naznačila množstvo záverov, niektoré pozitívne, zatiaľ čo iné boli problematickejšie. Posádka zintenzívnila svoju komunikáciu s riadiacim centrom misie v polovici simulácie, ktorá zahŕňala pristátie na Marse, ale následne sa odpojila, čím sa znížil objem komunikácie. Astronauti sa menej spoliehali na odporúčania nadriadených a stali sa viac autonómnymi, keď sa prispôsobili svojmu poslaniu.

Aj keď je pozitívne, že posádka mohla vziať veci do vlastných rúk a žiť autonómne, odpojenie od riadiaceho centra vedcov veľmi znepokojilo. "Negatívnou stránkou je, že kontrola misie stráca možnosť porozumieť potrebám a problémom posádky, čo následne bráni schopnosti kontroly misie poskytovať podporu," povedal Dmitrij Šved z Ruskej akadémie vied a Moskovského leteckého inštitútu vo vyhlásení pre CNET.

Bola tiež zaujímavá korelácia medzi mužskými a ženskými členmi posádky. Podobne ako v predchádzajúcich experimentoch aj tu ženy častejšie hlásili problémy riadiacemu centru misie a vyjadrovali svoju podporu, zatiaľ čo ich komunikačné štýly boli emotívnejšie. Muži sa menej hlásili, no zaujímavé je, že na konci simulácie sa obe pohlavia prispôsobili vzájomným komunikačným štýlom a vytvorili podobnú úroveň emócií a pravidelnosti komunikácie. Vzhľadom na to, že simulácií sa zúčastňuje len dvanásť ľudí, je ale tiež možné, že odchýlky medzi skupinami a jednotlivcami sú spôsobené individuálnymi rozdielmi, takže nie je možné zovšeobecňovať skôr, ako sa uskutoční ďalší výskum.