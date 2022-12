Tehotnej žene prekáža sused: Týmto svojím zvykom ju vytáča do nepríčetnosti! Nepreháňa trochu?

Čo ak váš sused neustále robí niečo, čo vám prekáža a nedokážete si na to zvyknúť? Ako mu dať najavo, že niektoré prvky jeho správania sú pre vás obťažujúce? Toto sú otázky mnohých z nás.

Ako píše The Mirror, s podobnými problémami zápasí aj tehotná žena, ktorá sa obrátila na užívateľov na Mumsnet so žiadosťou o radu. Nevie totiž, čo má robiť, keď si jej sused neustále pohvizduje. „Môj sused má po 70-tke. Píska celý deň a veľmi nahlas. Je veľmi aktívny, stále chodí okolo domu a pritom si pohvizduje nejaké melódie. Čoskoro sa nám narodí druhé bábätko a ja viem, že keď prídu letné mesiace, to hvízdanie ma privedie do šialenstva,“ posťažovala sa budúca mamička a uviedla, že izba bábätka má okno obrátené smerom k susedovmu chodníku a nevie si predstaviť, ako bude spávať.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Podľa jej slov by si mali všetci uvedomiť, že niektoré zvuky iných jednoducho rušia a mali by sme byť k sebe ohľaduplnejší. „Ako mu to mám povedať bez toho, aby to znelo drsne? Okrem toho to má zjavne vo zvyku a bude pre neho ťažké prestať. Cítim však, že to musí skončiť, pretože je to veľmi otravné!"

Autorka príspevku zrejme neočakávala, že sa dostane pod paľbu tvrdej kritiky užívateľov, pretože mnohí naznačili, aby ho „nechala na pokoji.“ Jeden z nich napísal, že i keď je to „nepríjemné, v skutočnosti jej nerobí sused žiadnu škodu“ a ďalší si myslí, že „bábätko si na to pravdepodobne zvykne.“ Iný jej pripomenul, že jej „dieťa bude pravdepodobne plakať a vyrušovať suseda a žiaľ, je to len jedna z mnohých vecí, ktoré sa dejú, keď žijeme v tesnej blízkosti iných.“