Rodičia odložili dieťa pre nedostatok spánku a intimity do kôlne: Nasledoval hotový horor

LIVERPOOL - Iba dvojmesačné dieťa zomrelo kvôli nedbanlivosti rodičov. Tí ho pre nedostatok spánku a intimity zavreli do kôlne. Prenosnú detskú autosedačku umiestnili na škatuľu. Kvôli nestabilnému povrchu sa ale sedačka pohla a dieťa sa udusilo. Podľa dostupných informácií sa tak malo stať počas lockdownu.

Rodičia žijúci v bungalove spolu so svojím dvojmesačným synčekom mali v júni 2020 pocit, že ich dom je príliš preplnený. Okrem toho cítili nedostatok spánku a intimity. Z tohto dôvodu sa rozhodli umiestniť dieťa do detskej autosedačky, ktorú položili na škatuľu v kôlni. Sedačka sa však na nestabilnom povrchu pohla, čo spôsobilo, že sa dieťa udusilo, píše The Mirror.

Sudca Steven Parker na súde v Liverpoole povedal, že pár sa pred incidentom hádal. „V chvate alebo z nedbanlivosti matka a/alebo otec položili sedačku na nevhodnú a nestabilnú kartónovú škatuľu v kôlni. Detská postieľka sa naklonila, čo spôsobilo, že sa dieťa pohlo na ľavý bok/rameno a jeho tvár bola pritlačená na stranu sedačky, pričom malo hlavu v neprirodzenej a nezvyčajnej polohe,“ uviedol Parker.

To podľa neho ohrozilo chlapcovo dýchanie a viedlo k smrti v dôsledku hypoxie a hyperkarbie. Na súde zaznelo, ako rodičia dieťaťa zavolali záchrannú službu a povedali, že ho našli bez známok života vo svojej postieľke v ich spálni. Rodičia ďalej uviedli, že jeho smrť bola tragickým prípadom náhlej nevysvetliteľnej udalosti. Sudca napriek tomu rozhodol, že smrť nastala kvôli nedbanlivosti.

„V čase úmrtia bolo vo vzťahu matky a otca napätie spôsobené životom v nevhodných podmienkach počas lockdownu, nedostatkom spánku a intimity a zlým duševným zdravím otca. Tieto záležitosti viedli k zlej komunikácii a hádkam medzi matkou a otcom a dospeli do bodu, keď to rodičia nezvládali a potrebovali si oddýchnuť od starostlivosti o dieťa,“ povedal Parker.

Dodal, že dieťa niekedy položili na podlahu v miestnosti – ďaleko od rodičov – aby sa „vyplakalo a samo upokojilo“. Podľa sudcu rodičia popreli, že by dieťa uložili do kôlne. Z tohto dôvodu Parker usúdil, že sa dvojica dohodla na poskytnutí falošnej výpovede ohľadom smrti ich syna.

Sudca uviedol, že polícia vyšetrovala chlapcovu smrť a prehlásila, že v tomto prípade „nebola zistená žiadna trestná činnosť ani zanedbanie starostlivosti“. Policajti išli do bungalovu do pol hodiny od prevozu dieťaťa do nemocnice a našli jeho autosedačku „v záhradnom prístrešku“. Známky zranení nezaznamenali ani odborníci počas pitvy.