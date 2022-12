Žena odhalila, ako správne a efektívne používať škrabku na okná! Poznanie, ktoré vám zmení život

LONDÝN - Chladné zimné rána potrápia nejedného motoristu. Kým totiž sadne do vozidla a vyštartuje, musí vykonať množstvo úkonov, napríklad odstrániť sneh a ľad z čelného skla. Táto žena odhalila, ako správne a efektívne používať škrabku na okná. Mnohí nedokážu pochopiť, prečo na to neprišli už pred rokmi.

Každý, kto cestuje autom, si v tomto období pravdepodobne musí privstať, aby vozidlo pripravil na cesty. To zahŕňa najmä odstraňovanie ľadu a snehu z čelného skla. Ide o pomerne otravnú a namáhavú činnosť, zvlášť v skorých ranných hodinách, píše The Mirror.

Klasická škrabka je skvelou záchranou. Ako však odhalila žena menom Lizzy na TikToku, nie každý ju vie používať správne. Vo svojom videu vysvetlila, že jej zvyčajná metóda nie je taká účinná v porovnaní s málo známym, no správnym použitím škrabky.

TikTokerka uviedla, že odstraňuje ľad a sneh nesprávnou stranou škrabky a podľa jej slov len nedávno objavila, ako by sa to v skutočnosti malo robiť. „Trik na škrabanie ľadu, ktorý som sa naučila na TikToku dnes ráno o šiestej, pretože som nemohla spať... Prečo som to nevedela?“ napísala Lizzy k videu.

Najprv divákom ukázala, ako používala škrabku pôvodne. Rovnakým spôsobom ju používa množstvo ďalších motoristov. Následne ju otočila správnym smerom a ukázalo sa, že ľad zmizol z čelného skla oveľa rýchlejšie.

Stovky používateľov TikToku zábery šokovali. Zatiaľ čo mnohí tvrdili, že tento trik pre nich nie je žiadnou novinkou, iní sú zmätení, prečo na to neprišli už skôr. Ďalší sa podelili o svoje vlastné triky. „Najlepším trikom je nastúpiť a zapnúť auto, kým začnete škrabať. Nechajte auto zahriať a odrosiť okná, aby ste mohli jazdiť,“ uviedol komentujúci.