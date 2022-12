Ukrajinský pilot šokoval krvavou SELFIE z lietadla: Toto sa deje v zákulisí, nikto o tom nevie!

V októbri sa major Vadym Vorošylov katapultoval zo stíhačky MiG po kontakte s bezpilotnými lietadlami nad ukrajinským mestom Vinnycja. Ruské sily začali na jeseň posielať samovražedné drony Shahed iránskej výroby na jednosmerné misie s cieľom zaútočiť na ukrajinské mestá a elektrárne, uviedol Forbes. Vorošylov, ktorý lieta pod menom "Karaya", si počas vojny na Ukrajine získal povesť zabijaka dronov. "Na videu z letov je všetko veľmi pekné, lietadlá lietajú, rakety sú odpaľované, ale bohužiaľ nie je známe, čo sa deje v zákulisí, tak som sa rozhodol fotografiu zobraziť bez úprav," okomentoval svoj príspevok.

Len za týždeň Vadym zostrelil päť dronov. Posledný ho však dostal. Trosky z explodujúceho bezpilotného lietadla zasypali totiž jeho MiG a zarezali sa mu do líca a krku. Krv mu zaliala tvár ešte predtým, než sa stihol katapultovať. Napriek tomu si ešte stihol urobiť selfie, ktorú neskôr zverejnil na Instagrame. "Nikto a nič nás nemôže zlomiť! Obranné sily Ukrajiny stoja na obrane nielen nášho štátu, stoja na obrane celého civilizovaného sveta, je to štít, ktorý chráni západný svet pred hordou, ktorá za sebou zanecháva len chaos a skazu! Ale táto ochrana je pre synov Ukrajiny veľmi drahá, takže ju treba pochopiť a pamätať!"

Napriek bojovým úspechom vo vzduchu to ešte prednedávnom nevyzeralo tak, že Vorošylov bude lietať. V júli 2021 bol jedným z pilotov ukrajinských vzdušných síl, ktorí verejne odmietli predĺžiť svoje päťročné vojenské zmluvy. Zdôvodnil to dlhými hodinami, nízkym platom, starými lietadlami a zvykom letectva robiť obetných baránkov z pilotov vždy, keď došlo k havárii lietadla. "Vždy obviňujú pilota. Bez ohľadu na to, či to bol ľudský faktor alebo technická porucha," povedal. Názor zmenil o pár mesiacov neskôr, kedy ruské vojská zaútočili na jeho rodnú krajinu. Zo svojich zranení sa už medzičasom zotavil a je späť vo vzduchu.