Virológ vyvrátil šesť bežných mýtov o KORONAVÍRUSE: Verili ste im aj vy?

Ľudia stále veria mnohým chybným informáciám, ktoré sa týkajú pandémie, šírenia vírusu SARS-CoV-2 a samotného ochorenia COVID-19. Tými najčastejšími sa zaoberali lektor psychológie Simon Nicholas Williams z Univerzity v Swansea a docent vírusovej onkológie Stephen Griffin z Univerzity v Leeds v článku zverejnenom v odbornom časopise The Conversation.

Mýtus 1: Vírus sa stáva miernejším

V omikronovej ére prevláda mýtus, že SARS-CoV-2 je ústupe. Je pravda, že predošlé kmene omikronu (BA.1 a BA.2) spôsobovali závažný priebeh ochorenia v menšom rozsahu ako predchádzajúca delta. Čiastočne to bolo preto, lebo viac infikovali horné dýchacie cesty než dolné a nezasahovali do pľúc tak agresívne ako delta. Ale všetko to závisí od imunity človeka. Keď BA.2 zasiahla na jar 2022 Hongkong, slabšia zaočkovanosť viedla k ničivej epidémii. Dokonca aj v dobre zaočkovanej populácii Anglicka bolo medzi januárom a začiatkom novembra 2022 takmer 29 000 úmrtí na covid a desaťtisíce hospitalizácií. Individuálne riziko teda mohlo klesnúť, ale vysoké počty omikronových infekcií a reinfekcií majú na populáciu značný vplyv. Subvarianty naďalej unikajú protilátkovej imunite a zdá sa, že niektoré (ako BA.5) znovu získali preferenciu pre dolné dýchacie cesty. Toto všetko spolu s ďalšími faktormi zvýšilo riziko hospitalizácie v prípade BA.5 v porovnaní s BA.2. SARS-CoV-2 teda nie je vo svojej podstate mierny ani sa nestáva miernejším. Musíme tiež pamätať na to, že milióny ľudí nedokážu účinne reagovať na vakcíny alebo sú vystavení zvýšenému riziku.

Mýtus 2: COVID-19 postihuje iba starších a zraniteľných ľudí

Jedným z bežných dôvodov, prečo sa ľudia nedajú zaočkovať, je vnímanie nízkeho osobného rizika infekcie. Ale aj u mladších ľudí môže aj mierny priebeh ochorenia spôsobiť dlhotrvajúci covid, ktorý postihuje až jedného z piatich dospelých vo veku 18 - 64 rokov. Tento mýtus je obzvlášť problematický vo vzťahu k deťom. Tie majú totiž v porovnaní s dospelými oveľa menšiu pravdepodobnosť, že budú mať ťažký priebeh koronavírusovej infekcie. Ale medzi detskými infekčnými chorobami je práve táto diagnóza významnou príčinou úmrtí a vzniku iných chorôb. U detských pacientov sa tiež môže vyvinúť dlhotrvajúci covid, experti preto odporúčajú ich očkovanie.

Mýtus 3: Na zabránenie šírenia koronavírusu stačí umývanie rúk

SARS-CoV-2 sa šíri prostredníctvom malých vlhkých čiastočiek vznášajúcich sa vo vzduchu známych ako aerosóly. Kvapky (napríklad z kýchania) a fomites (predmety kontaminované kvapôčkami) síce v procese šírenia ochorenia zohrávajú značnú úlohu, ale nie sú jeho hlavnou cestou. Najúčinnejšími spôsobmi, ako znížiť riziko prenosu, sú vetranie a ochrana dýchacích ciest. Umývanie rúk a dezinfekcia sa však stali v boji proti covidu populárnejšie. Psychologický fenomén známy ako "efekt primárnosti" znamená, že ľudia sú viac ovplyvnení prvými vecami, ktoré zažijú, a preto majú tendenciu si ich zachovať. Preto sa zdá, že prvé spájanie pandémie s kvapôčkami a fomitmi uviazli v mysliach ľudí, dokonca aj vtedy, keď sme už vedeli, že SARS-CoV-2 sa šíri vzduchom. Hygiena rúk je dôležitá na zníženie prenosu iných chorôb, ale nie je dostatočná v prípade vírusov prenášaných vzduchom.

Mýtus 4: Ochrana horných dýchacích ciest je zbytočná

Rúška chránia nositeľa a ostatných. Ale ako pri všetkých zmierňujúcich stratégiách, ani táto nie je vždy stopercentne účinná. Ochrana tváre funguje najlepšie spolu s inými opatreniami a musí sa používať správne. Predstavujú ju látkové alebo chirurgické rúška a respirátory FFP2/N95 a FFP3/N99. Akákoľvek ochrana pomáha, ale rúška z látky obmedzujú najmä kvapôčky a iba málo chránia pred aerosólmi. Chirurgické masky s netkanými vrstvami sú výrazne lepšie, ale v porovnaní s respirátormi ponúkajú obmedzenú ochranu. Pri správnom používaní filtrujú respirátory FFP2 a FFP3 95 až 99 percent častíc vo veľkosti aerosólov.

Mýtus 5: Vakcíny neznižujú prenos

Delta spôsobila prielomové infekcie aj ľudí, ktorí boli očkovaní. Je to spôsobené vývojom mutácií vyhýbajúcich sa protilátkam v hrotovom proteíne SARS-CoV-2 spolu s prirodzeným úbytkom protilátok. Vedci neustále apelujú na to, že očkovanie znižuje prenos omikronu aj závažnosť ochorenia. Štúdie prinášajú dôkazy o tom, že hoci sa riziko nákazy úplne neodstráni, u očkovaných ľudí s prielomovými infekciami je menej pravdepodobné, že prenesú vírus na ostatných.

Mýtus 6: Vakcíny boli vyvinuté narýchlo

Testy covidových vakcín neboli uponáhľané. Pozoruhodná spolupráca, dostatok financií a inovatívny postup celý proces iba urýchlili. Vakcíny zachránili v roku 2021 odhadom dvadsať miliónov životov na celom svete. Ale akokoľvek sú účinné, rovnako ako lieky nie sú dokonalé. Keď sú zaočkované milióny ľudí, klesajú počty závažných a potenciálne smrteľných infekcií. Čiastočne je to spôsobené našou genetickou rozmanitosťou, ale prispievajú k tomu aj iné faktory. Medzi zriedkavé reakcie na vakcíny patria anafylaxia (alergické reakcie na zložky vakcíny), krvné zrazeniny, myokarditída a perikarditída (zápal srdcového svalu alebo okolitého vaku). Po zaočkovaní miliónov osôb sa ukázalo, že vakcína AstraZeneca môže zriedkavo spôsobiť vznik krvných zrazenín v žilách. Ak sa nelieči, môže to mať smrteľné následky. Myokarditída po očkovaní mRNA vakcínou vyvolala obavy najmä u dospievajúcich mužov, ale vo všeobecnosti sa vyskytuje iba zriedkavo, má mierny priebeh a zlepšuje sa sama. Výskyt myokarditídy spôsobenej koronavírusovou infekciou je ale oveľa častejší, pretrváva dlhšie a s oveľa väčšou pravdepodobnosťou si vyžaduje intenzívnu starostlivosť. Inými slovami - výhody očkovania proti covidu-19 jednoznačne prevažujú nad rizikami.