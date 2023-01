Po Slovensku má mobilizovať už aj Poľsko, ľudia vraj utekajú z krajiny! Internetom koluje ďalší hoax

Archívne video: Polícia Slovenskej republiky upozorňuje na podvody a hoaxy

Polícia označila informácie o mobilizácii v Poľsku za klamstvo. Z 250-tisíc povolaných vojakov malo vraj z Poľska ujsť už 70-tisíc, no aj toto je podľa mužov zákona klamstvo. „Poľské ministerstvo obrany potvrdilo, že v krajine nebola nariadená žiadna – všeobecná ani čiastočná mobilizácia. Žiadnych 250-tisíc vojakov nikto nemobilizoval. Téma údajnej mobilizácie je novou dezinformačnou tézou prokremeľskej propagandy. Nóty zneli jasne – vyvolať v krajinách podporujúcich Ukrajinu paniku z možného zapojenia do vojnového konfliktu na základe klamstiev o masovej mobilizácii. Ako môžete vidieť, tento hoax sa postupne vynára v ďalších a ďalších krajinách,“ argumentujú.

Hoaxeri podľa nich čerpali z poľských zdrojov, ktoré sa odvolávali na dva statusy na Facebooku. „Jeden z nich mal napísať zástupca starostu varšavskej štvrte. Tamojšie ministerstvo obrany však uviedlo, že účet poľského starostu napadli hackeri, preto možno predpokladať, že tento status mal poslúžiť rovnakému účelu ako propaganda šírená na Slovensku,“ priblížili. Druhý účet, šíriaci informáciu o mobilizácii, by mal patriť prorektorovi tamojšej univerzity. „Účet je však veľmi záhadný – profilový obrázok a titulná fotka boli zmenené v deň uverejnenia statusu a posledná verejná aktivita bola zverejnená v roku 2011. Prorektor nepotvrdil, či je skutočným vlastníkom daného profilu,“ tvrdí polícia.

Zároveň poukázali aj na skutočnosť, že ak by vojakov aj mobilizovali, nie je možné nijakým spôsobom zistiť, koľko ich odišlo. „Poľsko je súčasťou schengenského priestoru, ktorý umožňuje voľný presun osôb. Nie je preto možné zrátať, koľko osôb sa presunie z Poľska do inej krajiny Schengenu,“ vysvetlili a dodali, že hoaxeri tiež hovoria aj o odchodoch do Veľkej Británie. Pohraničná stráž však nezhromažďuje údaje o počte cestujúcich, ktorým bolo povolenie na vstup. „Ak by aj, už vôbec nesleduje, kam smerujú ďalšie kroky týchto ľudí. Neoverujú si ich cieľovú destináciu. Z toho teda vyplýva, že informácia o 70-tisícoch vojakov, ktorí z Poľska utiekli, je klamlivá. Nie je overiteľná a je vymyslená,“ dodali.