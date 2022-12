Pociťujete po prekonaní COVIDU tieto príznaky? Vedci upozorňujú na ďalší negatívny vplyv nákazy

HULL - To, že COVID-19 postihuje dýchací systém, nie je žiadnym prekvapením. Odborníci sa však najnovšie pozreli na to, ako toto ochorenie dokáže ovplyvniť kognitívne funkcie, teda pamäť, koncentráciu či vykonávanie každodenných úloh. Ich zistenia naznačujú, že covid zhoršuje aj tieto schopnosti.

Hoci je dobre známe, že COVID-19 ovplyvňuje dýchací systém, vírus môže ovplyvniť aj kognitívne funkcie. Mnoho ľudí s týmto ochorením zažíva fenomén nazývaný mozgová hmla, ktorý zahŕňa problémy s pamäťou, koncentráciou a vykonávaním každodenných úloh. Mozgová hmla môže byť tiež príznakom dlhotrvajúceho covidu, kedy ľudia trpia pretrvávajúcimi príznakmi ochorenia ešte mesiace alebo dokonca roky po infekcii.

COVID-19 negatívne vplýva na funkciu pracovnej pamäte

V nedávnej štúdii experti z University of Hull a University of York zistili, že COVID-19 negatívne ovplyvňuje funkciu pracovnej pamäte, ale iba u dospelých vo veku 25 a viac rokov. Ich výsledky naznačujú, že funkcia pamäte sa môže po prekonaní nákazy časom obnoviť, ale ľudia s pretrvávajúcimi príznakmi môžu mať naďalej problémy s pracovnou pamäťou. Pracovná pamäť, forma krátkodobej pamäte, nám umožňuje ukladať a získavať informácie pri vykonávaní úloh, ako je riešenie problémov, čítanie alebo konverzácia. Zhoršená funkcia pracovnej pamäte môže mať významný vplyv na každodenný život človeka.

Zatiaľ čo predchádzajúce štúdie preukázali vzťah medzi covidom a kognitívnymi funkciami, zvyčajne zahŕňali zdĺhavé prieskumy s viacerými úlohami a často sa zameriavali len na tých, ktorí sú infekciou najviac postihnutí. Vedci chceli tentokrát vyvinúť niečo jednoduchšie, čo by zaujalo čo najširšie publikum a umožnilo im rýchlo posúdiť vplyv ochorenia na funkciu pracovnej pamäte. "Preto sme navrhli anonymný online prieskum a pamäťový kvíz s prvkami gamifikácie, ktorý bolo možné rýchlo dokončiť prostredníctvom rôznych zariadení vrátane smartfónov, tabletov a počítačov," vysvetlili. Prieskum zahŕňal otázky týkajúce sa zdravotného stavu účastníkov a prípadných pretrvávajúcich symptómov COVID-19. Účastníci mali tiež uviesť akékoľvek kognitívne problémy, ktoré ich trápili, napríklad neschopnosť zapamätať si veci alebo sústrediť sa na úlohy.

Pozitívna korelácia medzi počtom mesiacov od prekonania covidu a skóre pamäte

V období od decembra 2020 do júla 2021 sa tejto štúdie zúčastnilo viac ako 5400 ľudí. Boli v rôznych vekových skupinách, od 18 do 24 až po 85 a viac rokov. Približne 31,4 percenta z nich už malo COVID-19, zatiaľ čo 68,6 percent nie. Skóre pamäte pre skupinu s covidom bolo výrazne nižšie v porovnaní so skupinou bez prekonania ochorenia v každej vekovej kategórii okrem najmladšej skupiny 18 až 24-ročných. Výskumníci pozorovali pozitívnu koreláciu medzi počtom mesiacov od prekonania ochorenia (menej ako jeden až 17) a skóre pamäte. To naznačuje, že funkcia pamäte sa môže po infekcii časom obnoviť.

Približne 50 percent účastníkov s COVID-19 uviedlo, že pociťuje pretrvávajúce symptómy, pričom mali zároveň nižšie skóre pamäte v porovnaní s tými, ktorí síce mali COVID-19, ale nemali dlhodobé symptómy. Odborníci nevedia, ktorými variantmi boli účastníci infikovaní, no štúdia sa konala ešte pred výskytom omikronu. Táto štúdia dokázala, že COVID-19 vplýva negatívne nielen na dýchací systém, ale aj kognitívne funkcie. Podľa vedcov je však dobrou správou zistenie, že tieto funkcie sa dajú do poriadku a postupom času sa opäť zlepšia. Informácie boli zverejnené na odbornom portáli The Conversation.