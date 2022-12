Profesor filozofie pobláznil študentov: Jeho VIDEÁ sú hitom, maturant mal vďaka nemu plný počet bodov

"Hovorí sa, že mladí nie sú zvedaví, že nekladú otázky. Myslím si, že to nie je pravda Kladú ich veľa, ale vzdelávací systém týmto otázkam nepraje," myslí si pedagóg. So svojím nápadom začal pred troma rokmi na Youtube, neskôr pridal aj účet na TikToku. Jeho prezývka Serial thinker je odkazom na Sokrata, ktorý chodil po Aténach, diskutoval s ľuďmi a bol odsúdený na smrť. Sokrates bol podľa Fraenckela prvý filozof, ktorý šiel proti prúdu a destabilizoval systém. Chce tým poukázať na bojovú stránku filozofie.

Diskusiu o láske, vegánstve alebo zmysle života Fraenckel dopĺňa odkazmi na úspešné seriály a filmy dnešnej doby, aby tému priblížil dospievajúcej mládeži. Jeho prvé videá na Youtube, určené širokej verejnosti, bývali aj dvadsať minút dlhé a spočiatku veľký úspech nemali. Zmena nastala v júni, v čase maturít, kedy získal náhle v priebehu niekoľkých dní 100 000 sledujúcich. Jeho príspevky vídalo šesť až sedem miliónov užívateľov.

Tajomstvo úspechu tkvie v stručnosti videí s hutným obsahom a témy, ktoré presne kopírujú okruhy maturitných otázok z filozofie, ktorá je vo Francúzsku pre časť študentov povinným predmetom. S nakrúcaním pomáhal pedagógovi jeho bývalý študent Simon Schott, ktorý si založil produkčnú spoločnosť Wolfdog. Výsledkom ich spolupráce je profesor v džínsoch a tričku, ktorý uvoľnene zhŕňa základné idey konceptov štátu, podvedomia, jazyka alebo slobody. Podľa študentov jeho metóda funguje.

Osemnásťročný Cyril Hadef študuje medicínu a pri maturite z filozofie mal takmer plný počet bodov, ako tvrdí práve vďaka týmto videám. Fraenckel má podľa neho dar zjednodušiť pomerne zložité veci natoľko, aby boli zrozumiteľné prakticky pre kohokoľvek. Pre samotného profesora je to dôkaz, že jeho metóda funguje a filozofiu je možné učiť vážne, ale zároveň zábavne. Fraenckel spomína, že ako dieťa do školy nechodil veľmi rád, ale kládol si mnoho otázok. "Vtedy mi hovorili, že keď budem robiť filozofiu, tak skončím ako bezdomovec," spomína profesor.

Dlhé roky pracoval ako účtovník, ale uvedomil si, že by úplne vyhorel, a tak sa zapísal na filozofiu na univerzite v Štrasburgu. Tam podľa jeho slov utrpel šok a došlo mu, že práve to je to, čo mal robiť odjakživa. Začal písať dizertačnú prácu na tému psychoanalýzy a existencializmu, na ktorej stále pracuje. V roku 2014 úspešne zložil štátnu skúšku Capes, aby mohol učiť filozofiu. Fraenckel na čas prerušil výučbu na strednej škole, ale ďalej prednáša na univerzite. Hovorí, že chce zostal v kontakte s výučbou "v reálnom živote" a nielen prostredníctvom videí.

Čoskoro mu vyjde kniha, ktorá má pomôcť študentom pri maturite z filozofie. V pláne má aj ďalšiu knihu, v ktorej chce rozvinúť námety niektorých svojich videí pre širokú verejnosť. Ako príklad uvádza zamyslenie, či si francúzsky futbalista Kylian Mbappé zaslúži svoj plat. Na začiatku decembra zverejní rozhovor s francúzskym komikom Gadom Elmalehom o jeho filme Reste un peu (Zostaň ešte chvíľu), príbehu náboženskej introspekcie.