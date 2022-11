Do chatky v lese vtrhol medveď a napadol turistu: Takto sa mu podarilo prežiť krvavý útok

GATLINBURG - Do nezávideniahodnej situácie sa dostal muž, ktorý si prenajal chatku v horách Smoky Mountains v Tennessee. Do kuchyne sa mu totiž dostala medvedica. V tomto prípade môže hovoriť o obrovskom šťastí, pretože sa mu toto neplánované a najmä nepríjemné stretnutie s predátorom podarilo prežiť.

Do chatky neďaleko Gatlinburgu sa dostala zhruba stokilogramová medvedica vo veku dva až tri roky. Podľa agentúry Tennessee Wildlife Resources Agency (TWRA) vošla dovnútra krátko po 23:00 hodine cez odomknuté francúzske dvere. V tom čase sa nachádzal vo vnútri muž, ktorý si chatku prenajal. "Medveď napadol muža, udrel ho a spôsobil mu vážne zranenia na tvári a temene hlavy," uvádza sa v správe TWRA.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Našťastie sa napadnutý dokázal včas zabarikádovať v spálni a zavolať 911. Príbuzní ho neskôr odviezli do nemocnice. Zviera bolo následne chytené do pasce a utratené, informovala agentúra AP. Na pazúroch malo vzorky DNA napadnutého muža.

"V Gatlinburgu a ďalších mestách v okolí sa nachádza mnoho medveďov," informovala agentúra. V tomto prípade išlo o druhého predátora, ktorý bol v priebehu týždňa usmrtený po útoku na človeka. Ešte predtým napadla iná medvedica ženu v Leavenworth vo Washingtone. "Keď divoké zviera zaútočí na človeka, neexistujú žiadne druhé šance. Máme zodpovednosť postarať sa o to, aby sa to už neopakovalo," povedal kapitán Mike Jewell z Department of Fish and Wildlife.