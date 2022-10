Chlapík prosí o radu: Pomocou Google objavil vo vnútrozemí nezvyčajné objekty, viete, čo to je?

LONGREACH - Austrálčania s orlím zrakom si všimli nezvyčajné objekty vo vnútrozemí. To rozpútalo búrlivé diskusie o tom, čo by to mohlo byť. Kým niektorí sa domnievajú, že ide o výsledok baníckej činnosti v oblasti, iní tvrdia, že sú to neidentifikovateľné lietajúce objekty inak známe ako UFO.