Tínedžerka si prezerala FOTO z dovolenky: Keď zistila, kto kráča oproti nej... ale veď to je!

NEW YORK - Tínedžerka nemohla uveriť vlastným očiam, keď si prezrela fotografie po návrate z dovolenky v New Yorku. Po návšteve výstavy o kapele The Beatles sa odfotila na priechode pre chodcov a zistila, že priamo oproti nej kráčal samotný Paul McCartney. Jej fotografia obletela celý internet.

Sedemnásťročná Mae Archieová z amerického Connecticutu bola pred časom na dovolenke v New Yorku, keď sa zhodou okolností po návšteve výstavy o The Beatles odfotila na ulici. Po návrate domov si uvedomila, že jej na zábere ušiel dôležitý detail. V čase fotografovania totiž popri nej prešiel člen skupiny Paul McCartney.

"Uvedomila som si to, keď som prišla domov. Cestou som sa stále pozerala na fotku, ale nedokázala som rozpoznať jeho tvár, čo je divné, pretože som veľká fanúšička a práve som bola na výstave The Beatles," povedala dievčina.

Príhoda je jednou z jej najcennejších spomienok. No veľmi dlho ju hnevalo, že si sira McCartneyho nevšimla v daný moment. "Teraz sa na tom smejem, pretože je to také neskutočné. Môj priateľ Nico mi vtedy poslal snímku obrazovky z Google, bola som na titulnej stránke," prezradila Mae. Stovky užívateľov vyjadrili v komentároch svoj šok z príbehu. "Ako to, že si ho nespoznala?! Žiarlim," napísala jedna osoba. "Doslova by som zošalel," uviedol niekto iný.