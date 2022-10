Trapas mladíka s príliš veľkým penisom: Toto sa mu stalo na pracovnom pohovore

V jednej z epizód novej šou My Massive Co*k televízie Channel 4 opísal účinkujúci Joe problémy, ktoré mu spôsobuje jeho 23 centimetrov dlhý pohlavný úd. On sám je vysoký len 167 centimetrov, takže to, čo mu "ubrala" príroda na telesnej výške, mu zrejme vynahradila dĺžkou orgánu ukrytého v nohaviciach. Kvôli penisu sa mu vraj nepodarilo uspieť na pracovnom pohovore, kde jeho orgán neprávom obvinili z nevhodného správania, píše denník The Sun.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

"Išiel som na ten pohovor a myslel som si, že dopadol naozaj dobre," hovorí Joe s tým, že nohavice, ktoré mu inak sedia dobre, mu boli v rozkroku pritesné. Od výberovej komisie sa neskôr dozvedel, že je nevhodný kandidát. Domnieva sa, že si jej členovia celý čas mysleli, že mal erekciu, pretože mu povedali, že nemal vhodné oblečenie.

Mladík televíznym divákom prezradil, že jeho penis je "dvanástina jeho výšky a je hrubší ako jeho predlaktie". Doplnil, že pri kúpe špecifickej spodnej bielizne musí vždy vynakladať mimoriadne úsilie. Po Joeovom rozprávaní diváci takmer onemeli a mnohí zrejme prepli na iný kanál.