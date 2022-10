Matke (32) počas dojčenia odpadla bradavka! Skoro udusila svoje dieťa! Toto bola príčina

Tridsaťdvaročná Brooke z Kalifornie prezradila, že keď ako 15-ročná dojčila svojho syna, odpadla jej bradavka. "Pozrela som sa dole a syn sa dusil. Odpadnutú bradavku mal v ústach," opísala hrôzostrašný incident. Predtým si všimla, že jej bradavka v spodnej časti černie. Mladá žena poznamenala, že zmena farby je príznakom vazospazmu, ku ktorému dochádza, keď sa krvné cievy zásobujúce bradavku stiahnu, čím sa zníži prietok krvi do oblasti. U dojčiacich matiek môže vazospazmus ovplyvniť tok mlieka z bradavky a často je to indikátor, že dieťa nie je dobre prisaté k prsníku. U Brooke sa tiež objavila nekróza, teda odumreté tkanivo bradaviek.

V tom čase však vôbec netušila, čo sa deje. Mama a sestra jej poradili, aby sa pokúsila bradavku znova pripevniť k telu. To potvrdila aj odborníčka. "Sestrička mi povedala, že ak je bradavka stále nažive a má v sebe dostatočný prietok krvi, môžem ju skúsiť znova pripevniť," povedala Američanka s tým, že si bradavku priložila späť na prsník a pripevnila si ju náplasťou.

V ďalšom videu ale odhalila, že takýto postup bol neúspešný. Namiesto toho jej na prsníku zostala malá, plochá, no predovšetkým funkčná bradavka. "Moja bradavka síce nie je dokonalá, ale stále je tu," uviedla Brooke so smiechom. A hoci sa pôvodne zaprisahala, že už nikdy nebude dojčiť, po incidente napokon dojčila tri svoje ďalšie deti. Mnohí z jej fanúšikov na sociálnych sieťach nemali ani potuchy o tom, že by sa niečo také mohlo stať. V nasledujúcom príspevku Brooke ubezpečila ostatné mamičky, že strata bradavky počas dojčenia je extrémne vzácna. Experti dokonca na tento stav nemajú ani pomenovanie.