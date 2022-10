Táto elektrikárka láme srdcia tisícov mužov: Prosia ju, aby im prišla domov niečo opraviť!

LONDÝN - Ak by ste si mali predstaviť elektrikára, zrejme ani tí s najbujnejšou fantáziou by si nevytvorili v hlave obraz atraktívnej štíhlej blondíny s vypracovaným telom, ktorá vyzerá aj v pracovnom odeve ako vystrihnutá z módneho žurnálu. A presne taká je Isabell McGuireová. Jej TikTok videá sa šíria po internete ako vírus a muži ju bombardujú so žiadosťami o ruku.