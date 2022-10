Pes v totálnej panike: Pozrel do rybníka a tam... len zbesilo pobehoval naokolo!

Majiteľ Mortyho zverejnil kompiláciu klipov na TikToku, ktoré sa stali hitom. Video vystrašeného corgiho má už zhruba deväť milónov videní. Začína sa pohľadom na psíka, ako hľadí do vody a potom sa preháňa okolo rybníka za plávajúcim rybami.

"Dali sme vyčistiť jazierko a toto bola Mortyho reakcia! Morty miluje svoje ryby. Navštevuje ich vždy, keď je vonku na dvore. Je na ne taký zvedavý, že raz dokonca spadol do rybníka, pretože bol z nich taký nadšený." vysvetľuje psíčkar. Raz však dali jazero vyčistiť, čo jeho domáceho miláčika zmiatlo. "Zbesilo krúžil okolo rybníka a hľadal svoje ryby." Video sa končí tým, že Monty je na vrchole útesu, načo užívatelia zdieľali svoj súcit so psíkom.

Našťastie Mortyho majiteľ zverejnil aktualizované video, v ktorom pes vzrušene pobehuje okolo rybníka a hlasno šteká, keď sa opäť stretáva so svojím kamarátom. "Jazierko je čisté a Mortyho priatelia sú bezpečne späť vo svojom dome," uviedol. Ľudia sú presvedčení o tom, že Mortyho priateľstvo s rybami by sa malo pretaviť do animovanej rozprávky Disney alebo Pixar.