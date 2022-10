Vedci odhalili, čo sa deje s vaším telom, keď prestanete fajčiť: Už toto sa stane 20 minút po poslednej cigarete!

Fajčenie spôsobuje rakovinu pľúc, hrdla, hrtanu, úst, pažeráka, močového mechúra, čreva, krčka maternice, obličiek, pečene, žalúdka či pankreasu. Taktiež zvyšuje riziko ischemickej choroby srdca, infarktu, mŕtvice, impotencie, poškodenia ciev či cerebrovaskulárne ochorenie. Odborníci bijú na poplach a snažia sa všemožnými spôsobmi presviedčať fajčiarov, prečo je dobré vzdať sa tohto zlozvyku. Dailymail spolu s odborníkmi zhrnul, čo sa s telom deje po poslednej cigarete.

20 minút

Už dvadsať minút po zahasení poslednej cigarety sa tep začne upokojovať. Nikotín, vysoko návyková chemikália prítomná v tabaku, zvyšuje srdcový tep stimuláciou uvoľňovania adrenalínu. Účinky na srdce závisia najmä od doby aktívneho fajčenia. Je to preto, že v priebehu času môže fajčenie zjazviť srdcový sval a poškodiť krvné cievy, čo podľa Americkej asociácie srdca môže viesť k nepravidelnému srdcovému tepu alebo rýchlemu srdcovému tepu, známemu tiež ako tachykardia. Z tohto dôvodu fajčiari čelia vyššiemu riziku infarktu.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Osem hodín

Po ôsmich hodinách sa hladina kyslíka začne obnovovať. Hladina škodlivého oxidu uhoľnatého v krvi sa zníži o polovicu. Pri spaľovaní tabaku, ktorý obsahuje uhlík, sa uvoľňuje jedovatý plyn. Plyn, ktorý nemá žiadnu chuť ani vôňu, zaberá v krvi miesto kyslíka počas fajčenia. Výsledkom je, že oxid uhoľnatý zastaví správne fungovanie pľúc a núti srdce pracovať tvrdšie. To potom bráni bunkám a tkanivu získať kyslík, ktorý potrebujú, čo môže tiež viesť k mŕtvici alebo srdcovému ochoreniu.

48 hodín

V priebehu dvoch dní sa začne zlepšovať chuť a vôňa človeka. Do tejto doby sa všetok oxid uhoľnatý vyplaví z tela a pľúca začnú vylučovať hlien. Fajčenie môže poškodiť čuchové nervy. Tieto sú zodpovedné nielen za vôňu vecí, ale aj za ich chute.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR/AP Photo/Matilde Campodonico

72 hodín

Po 72 hodín nefajčenia sa človeku začína lepšie dýchať. Je to preto, že sa priedušky začali uvoľňovať. Môže sa dostaviť aj pocit prílivu energie, za čo môže zvýšená hladina kyslíka v krvi.

Dva týždne

Dva týždne bez fajčenia prinášajú zlepšenie krvného obehu. Podľa British Heart Foundation je to všetko kvôli chemikáliám prítomným v cigaretách, vďaka ktorým sú steny tepien lepkavé. Tukový materiál môže začať upchávať tepny a zmenšovať priestor pre správny prietok krvi. Ak sa upchajú tepny, ktoré vedú krv do srdca, môže to viesť k infarktu. Po vysadení cigariet sa toto riziko znižuje.

Lion Shahab, ktorý je súčasťou výskumnej skupiny pre tabak a alkohol na University College London, tvrdí, že oxid uhoľnatý, vedľajší produkt fajčenia cigariet, preukázateľne poškodzuje fungovanie endotelových buniek, ktoré lemujú vnútro krvných ciev a sú životne dôležité pre krvný obeh. "Po ukončení fajčenia sa zlepšuje fungovanie endotelových buniek, ale aj iné ukazovatele kardiovaskulárneho zdravia."

Galéria fotiek (5) Cigarety

Zdroj: Getty Images

Tri mesiace

Po troch mesiacoch sa funkcia pľúc podľa odborníkov zvýši až o desať percent. Po takomto čase sa kašeľ, sipot a problémy s dýchaním začínajú zmierňovať. Lekári upozorňujú ľudí, aby sa nezľakli, ak sa u nich po odvykaní objaví kašeľ. "Niektorí ľudia dostanú kašeľ, keď prestanú fajčiť. Je to preto, že riasy v pľúcach začínajú dobre fungovať a snažia sa zbaviť hlienu. Je to vlastne znamenie, že tvoje pľúca fungujú."

Jeden rok

Ak nefajčíte jeden rok, riziko srdcového infarktu sa zníži na polovicu v porovnaní s fajčiarom. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie každý rok zomrie na srdcové choroby spôsobené tabakom osem miliónov ľudí.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Desať rokov

Po desaťročí abstinencie sa riziko úmrtia na rakovinu pľúc zníži na polovicu v porovnaní s fajčiarom. Podľa charitatívnej organizácie Cancer Research cigarety uvoľňujú viac ako 5000 rôznych chemikálií. Štúdia z roku 2004 zistila, že ak fajčiari prestanú fajčiť pred dosiahnutím veku tridsať rokov, riziko rakoviny pľúc spôsobených fajčením klesá o 90 percent.