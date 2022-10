Učiteľka v škôlke prezradila, aké najväčšie chyby robia rodičia detí: Toto ju vytáča najviac

Galéria fotiek (3) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

HARTLEPOOL - Majiteľka škôlky prezradila tie najotravnejšie návyky, ktoré majú niektorí rodičia. Od nekontrolovania detských batohov až po obliekanie ich do pyžama, to všetko môže značne komplikovať prácu personálu. Upozornila tiež, že by ste nemali meškať pri vyzdvihovaní detí zo škôlky, inak im môžete narušiť dôležitú rutinu.