Vedci varujú pred veľkou katastrofou, prísť má v najbližších rokoch: Osudným sa nám má stať TOTO

NEW YORK - Umelá inteligencia (AI) už zmenila náš svet, no mnohí odborníci sa obávajú, že by ho mohla zničiť. Viac ako tretina výskumníkov AI na celom svete tvrdí, že chybné rozhodnutia urobené umelo inteligentnými systémami by mohli spôsobiť katastrofu podobnú totálnej jadrovej vojne. Malo by sa tak stať už o pár rokov.

Prieskum medzi Al odborníkmi, ktorý uskutočnil Julian Michael v New York University Center for Data Science ukázal, že 36 percent z nich si myslí, že umelo inteligentné systémy by mohli potenciálne spôsobiť veľkú katastrofu do roku 2030, píše vedecký časopis New Scientist.

Umelá inteligencia si už našla cestu do takmer všetkých domácností a áut. Zariadenia ako Alexa, smartfóny, drony a čiastočne alebo úplne samoriadiace autá sú všetky poháňané AI. S jednoduchou formou AI sa stretávame aj v mnohých call centrách a Google pracuje na asistentovi AI, ktorý môže telefonovať vo vašom mene a znie ako vy. Najdramatickejšia zo všetkého je prítomnosť AI v mnohých špičkových vojenských systémoch. Čoskoro budú použité umelou inteligenciou ovládané bezpilotné lietadlá, ktoré budú schopné zaútočiť na základne alebo lode tak rýchlo, že žiadny ľudský obranca s nimi nebude schopný bojovať, varoval vysoký americký vojenský expert.

Aj obyčajný telefonát môže mať katastrofálne následky

"Čo sa stane, keď sa systémy pokazia? Aj obyčajný telefonát môže mať katastrofálne následky," povedal generál John Murray. "Vyskytlo sa už niekoľko prípadov, keď AI spôsobila škodu a keď sa to stane rozšírenejším, potenciál problémov sa môže zvýšiť," uviedol expert na umelú inteligenciu Matthew Kershaw, viceprezident pre marketing a rast v spoločnosti D-ID, ktorá využíva technológiu Deepfake na vytváranie okamžitých videí z jednoduchých obrázkov a textov. Túto technológiu využívajú najmä obchodní lídri na vytváranie profesionálne vyzerajúcich prezentácií bez potreby zložitého nastavenia, no tie isté pokročilé schopnosti AI by sa dali použiť na šírenie dezinformácií po celom svete, čo spôsobuje politický chaos.

Deepfakes už spustili tretiu svetovú online vojnu a sú zodpovední za "koróziu reality", vyhlásila expertka na umelú inteligenciu Nina Schicková. Podľa jej slov bude vojna čoraz menej o tom, že armády prekračujú hranice. "Viac sa budú využívať autonómne drony a roboti a časť, ktorá ma najviac zaujíma, je informačná vojna. Vojna bude o ovládaní príbehov, ovplyvňovaní verejnej mienky. To, čo sa teraz deje, je, že povaha vojny sa rýchlo mení," prezradila Schicková.

Na budúcich bojiskách nebudú bojovať žiadni ľudia

V októbri 2018 predniesol Zeng Yi, vedúci predstaviteľ čínskej obrannej firmy Norinco prejav, v ktorom povedal, že na budúcich bojiskách nebudú bojovať žiadni ľudia a že použitie smrtiacich autonómnych zbraní vo vojne je nevyhnutné. Bývalý expert na umelú inteligenciu Pentagonu Paul Scharre varuje, že niekto by mohol čoskoro postaviť jednoduchú autonómnu zbraň vo svojej garáži. "Tieto nástroje sú k dispozícii na stiahnutie zadarmo. Môžete si ich stiahnuť online. Trvalo mi asi tri minúty, kým som našiel všetky bezplatné nástroje, ktoré by ste potrebovali na stiahnutie tejto technológie a jej realizáciu," vysvetlil Scharre.

Astronóm Royal Lord Rees varoval, že toto môže byť "posledné storočie ľudstva na Zemi" a že toto ľudstvo bude takmer určite nahradené umelo inteligentnými superrobotmi v priebehu budúceho tisícročia. Kershaw však tvrdí, že AI je len nástroj a ako každý nástroj môže byť použitý na dobré alebo zlé účely v závislosti od toho, ako je naprogramovaný. "Ceruzkou môžete napísať báseň alebo vyriešiť matematický vzorec, ale v rukách Johna Wicka to môže byť smrteľná zbraň. Napriek tomu nezakazujeme ceruzky, iba dbáme na to, aby sa používali zodpovedne," dodal expert.