Záhadná oblasť v USA: Neplatia tu žiadne fyzikálne pravidlá! TOTO sa deje s ľuďmi aj predmetmi

WASHINGTON - Oblasť, pri ktorej sa zdá, že na ňu fyzikálne pravidlá neplatia, je taká zvláštna, že sa tam hrnú celé húfy turistov. Oblasť bola veľa rokov známa ako zakázaná krajina, pretože v nej žili komunity domorodých Američanov. Túto "atrakciu" sprevádza mnoho zvláštností, napríklad to, že kone do oblasti odmietajú vstúpiť.

Oblasť zvanú Oregon Vortex skúmal geológ, banský inžinier a fyzik John Litster už v roku 1920 a pre verejnosť bola otvorená v roku 1930. Táto oblasť bola mnoho rokov známa ako „zakázaná krajina“, pretože v nej prebývali komunity domorodých Američanov. Asi o 80 rokov neskôr Oregon Vortex naďalej ohromuje návštevníkov, pretože v ňom zjavne neplatia žiadne fyzikálne pravidlá, píše Daily Star.

Hovorí sa, že ľudia v Oregon Vortex vyzerajú vyšší alebo nižší, predmety, ako sú lopty a dokonca aj voda, sa valia do kopca a niektoré predmety vyzerajú väčšie alebo menšie v závislosti od toho, kde sa nachádzajú. Medzi podivné veci patrí napríklad tvrdenie, že do oblasti nevstúpia žiadne kone. To sa neskôr potvrdilo.

V oblasti sa nachádza takzvaný „Dom záhad“, pôvodne postavený ako kancelária pre ťažobnú spoločnosť Old Grey Eagle Mining Company v roku 1904. Zatiaľ čo spoločnosť v roku 1911 zastavila ťažbu zlata v tejto oblasti, Litster sa v roku 1914 vybral do takmer zrúteného domu, kde vykonal vlastný výskum Oregon Vortex.

Zdá sa, že dom je zapustený do zeme pod špecifickým uhlom a tí, ktorí sú v ňom vyobrazení, hoci stoja vzpriamene, akoby tiež stáli pod uhlom. Litster atrakciu nazval „Vortex“ (z angličtiny vír, pozn. red.), pretože veril, že neviditeľná guľa obklopujúca oblasť vytvorila nevysvetliteľný „vír“. Napriek tomu, že pred svojou smrťou v roku 1959 vykonal v tejto oblasti tisíce experimentov, záhadu nikdy nevyriešil.

Zostavil niekoľko teórií o pôvode víru, zo zdeformovaných atómov, elektromagnetov a dokonca aj podzemného superstroja, ktorý po sebe zanechali prehistorickí mimozemšťania. V priebehu rokov mnohí ľudia predložili svoje teórie o tom, prečo sa v Oregon Vortex dejú zvláštne veci.

„Keď sa osoba na rovnej plošine od vás vzďaľuje smerom k magnetickému juhu, zdá sa, že je vyššia. Keď sa k vám priblíži smerom k magnetickému severu, skracuje sa. To je v rozpore so zákonmi perspektívy, ako ich poznáme, a treba to vidieť, aby ste tomu uverili,“ uvádza sa na webovej stránke turistickej atrakcie.

Nie každý však verí záhadám v oblasti – mnohí naznačujú, že zvláštne javy v dome sú jednoducho produktom optických ilúzií. Myšlienka optickej ilúzie „gravitačného kopca“ spočíva v tom, že vzhľadom na usporiadanie okolitej krajiny sa zjazdný svah javí ako do kopca – takže keď sa guľôčky kotúľajú, zdá sa, že sa kotúľajú opačne.

„Existuje niekoľko vecí, ktoré nám umožňujú vycítiť, ktorým smerom je hore. Mechanizmus rovnováhy v našich vnútorných ušiach je jeden systém, ktorý máme, ale vizuálne stopy sú tiež dôležité a môžu byť prvoradé. Ak horizont nie je viditeľný alebo nie je rovný, potom nás môžu oklamať objekty, o ktorých očakávame, že budú vertikálne, ale v skutočnosti nie sú,“ vysvetlil matematik Philip Gibbs.